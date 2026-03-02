La visita de River a Independiente Rivadavia en el día de hoy tendrá nuevamente a Sebastián Villa como uno de los protagonistas del duelo. La figura de la Lepra mendocina se reencontrará con el Millonario luego del llamado que recibió en el último mercado de pases para ser refuerzo. Finalmente, el colombiano se quedó en Mendoza y esta noche intentará volver a marcarle a una de sus víctimas predilectas.

Todo indicaba que Villa dejaría Independiente Rivadavia en este mercado: se despidió de los hinchas y del presidente Daniel Vila tras ganar la Copa Argentina con un emotivo mensaje en las redes sociales. Además de River, que estableció contacto directo, varios equipos brasileños mostraron interés, pero el extremo no logró concretar ninguna transferencia por las pretensiones económicas del conjunto mendocino, algo que generó ciertas rispideces entre el club y el futbolista. Finalmente, el cafetero volvió a sumarse al plantel dirigido por Alfredo Berti tras las primeras fechas.

Luego del llamado de River en el pasado mercado, Villa volverá a enfrentar al Millonario.

El historial de Villa frente al Millonario habla por sí solo, con un saldo de cuatro goles y dos asistencias en doce enfrentamientos, donde sólo sufrió dos derrotas acumuladas entre su anterior paso por Boca y el periplo actual en Independiente Rivadavia. El último cruce fue en octubre del año pasado, en las semifinales de la Copa Argentina en Córdoba. A pesar de que el partido terminó 0-0, fue Villa el que definió la tanda de penales con su disparo, clasificando a su equipo y festejando en frente de los riverplatenses que llegaron hasta el Mario Alberto Kempes.

Hasta el momento el colombiano de 29 años no ha podido anotar goles en lo que va del Torneo Apertura (asistió en dos ocasiones), por lo que este partido representa una oportunidad para empezar a aportarle goles a un Independiente Rivadavia que comanda la Zona B en soledad con 16 unidades, pero dejar puntos ante River podría significar abandonar la punta a manos de Belgrano (15), que mañana visita a Huracán.