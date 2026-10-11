En el duelo que cierra el domingo, Talleres de Córdoba e Independiente se enfrentan desde las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Torneo Clausura. La 'T' marcha último de la Zona A y viene de perder sus últimos dos partidos, incluido el clásico cordobés ante Belgrano, mientras que el Rojo sufrió una dura goleada frente a Instituto y necesita volver a ganar para sostenerse en puestos de playoffs. El encuentro es transmisión de Prima Multimedios.

El equipo de Omar De Felippe acumula dos derrotas consecutivas y necesita reponerse de un muy mal presente que se agravó luego de la caída por 1-0 ante Belgrano sobre la hora en el clásico córdobes. La 'T' tiene solamente ocho puntos, ganó tan solo dos partidos y de perder tendría casi imposible matemáticamente una clasificación a los playoffs.

Por su parte, Independiente también llega golpeado después de lo que fue la tremenda derrota ante Instituto en el Libertadores de América. El conjunto dirigido por Jadson Viera tendrá una baja importante y es la ausencia de Maximiliano Meza, expulsado en la caída ante la Gloria. Además, Facundo Zabala continúa en duda por una lesión, por lo que el entrenador analiza variantes y podría debutar Nahuel Benegas, el último de los refuerzos.

Independiente, silbado luego de caer ante Instituto.

Posibles formaciones

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Román Riquelme, Matías Catalán, Gabriel Báez; Matías Galarza, Juan Sforza; Rick Lima, Franco Cristaldo, Valentín Depietri; Diego Valoyes. DT: Omar de Felippe.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Manuel Fedorco, Nahuel Banegas; Lautaro Millán, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Iván Morales y Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.

TV: TNT Sports.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Sebastián Zunino.