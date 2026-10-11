Racing vuelve a casa en una de las últimas oportunidades para llegar a los playoffs del Torneo Apertura 2026 y por la 12ª fecha recibirá al campeón defensor: Belgrano de Córdoba desde las 19.15 con el control de Yael Falcón Pérez.

Con el interinato de Sebastián “Chirola” Romero, la Academia viene de tomar un poco de aire en su salida a Río Cuarto, ante el descendido Estudiantes, e inició una serie de victorias necesarias para no cerrar el año de manera tan prematura.

El dueño de casa ya perdió a su entrenador, Juan Pablo Vojvoda, y tiene al presidente Diego Milita en el ojo de la crítica. Además, en la semana concretó la salida de Marcos Rojo, una de las mejores individualidades defensivas que volvió a Estudiantes de La Plata para jugar la Copa Libertadores.

Enfrente, un Pirata cordobés entonado tras ganar el clásico ante Talleres, marchando como escolta de Argentinos Juniors en el grupo y pensando ya en la Copa Libertadores del 2027 después de haber sido campeón en el Apertura pasado.

El Pirata cordobés viene de festejar en el clásico ante Talleres sobre la hora.

Ricardo Zielinski goza de muy buena salud en el banco de suplentes de Belgrano y cuenta con nombres importantes dentro de su estructura como para poner en dificultades a cualquiera.

Probables formaciones

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Lisandro López, Leonardo Morales, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Franco Vázquez, Santiago Longo, Ramiro Hernandes; Lucas Zelarayán; Lucas Paserini. DT: Ricardo Zielinski.

Hora de inicio: 19.15

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Juan Domingo Perón, Avellaneda. Buenos Aires.

TV: Espn Premium.