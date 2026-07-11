Murat Yakin, entrenador de la selección de Suiza, recordó que su hermano Hakan Yakin estuvo a punto de convertirse en jugador de Boca Juniors en 2005. La negociación avanzó, pero finalmente se cayó por diferencias entre la dirigencia y el entonces entrenador Jorge "Chino" Benítez.

La historia volvió a tomar relevancia porque Suiza enfrentará a la Selección Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, instancia a la que ambos equipos llegaron tras superar sus respectivos cruces eliminatorios. En la previa, Murat Yakin elogió al vigente campeón del mundo, aunque aseguró que "Argentina es un equipazo, pero no es invencible".

El cruce se disputará este 11 de julio de 2026 y definirá uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo, con un antecedente extradeportivo que vuelve a conectar al fútbol argentino con la familia Yakin.

El apellido Yakin que casi quedó ligado a Boca

En 2005, Hakan Yakin era una de las principales figuras del fútbol suizo. El mediocampista contaba con trayectoria en Europa y era un habitual integrante de la selección de su país, por lo que su posible llegada a Boca representaba una incorporación de jerarquía.

La operación estaba muy avanzada. Incluso, el futbolista tenía previsto viajar hacia Argentina para incorporarse al plantel.

Sin embargo, la transferencia nunca se concretó.

El entonces entrenador Jorge "Chino" Benítez manifestó públicamente que no había sido consultado sobre la contratación y rechazó la incorporación. Esa falta de acuerdo entre el cuerpo técnico y la dirigencia terminó frustrando el pase antes de que el jugador llegara al país.

Cómo reapareció la historia en el Mundial 2026

Veinte años después, el apellido Yakin volvió a instalarse en el fútbol argentino por un motivo completamente diferente.

Ahora es Murat Yakin, entrenador de Suiza, quien protagoniza la escena al preparar el partido frente a la Selección Argentina, vigente campeona del mundo.

Durante la conferencia previa al encuentro, el DT dejó en claro el respeto que siente por el equipo dirigido por Lionel Scaloni, aunque también mostró confianza en las posibilidades de su plantel.

"Argentina es un equipazo, pero no es invencible."

El contexto del Argentina-Suiza en los cuartos de final

Argentina llegó a esta instancia después de una ajustada victoria sobre Egipto, mientras que Suiza eliminó a Colombia en una definición por penales tras disputar tiempo suplementario. Los europeos incluso llegan con un mayor desgaste físico debido al alargue y al viaje previo al encuentro.

El partido aparece como uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final y definirá cuál de los dos seleccionados continuará en la pelea por el título mundial.