Se abre el Grupo L del Mundial 2026 con un partido muy prometedor: Inglaterra se enfrenta a Croacia desde las 17 en el Dallas Stadium en un duelo entre dos seleccionados protagonistas en las citas mundialistas. Los Three Lions llegan con algunas dudas, pero cuentan con uno de los planteles más ricos de la competencia, mientras que los balcánicos, liderados por Luka Modrić, quieren repetir sus últimas dos grandes actuaciones en la Copa del Mundo, donde terminaron en segundo y tercer lugar.

El equipo de Thomas Tuchel inicia su camino mundialista luego de que el DT confirmara una lista con varias bajas de peso como Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Phil Foden. Capitaneado por el goleador Harry Kane (Bayern Múnich), y acompañado por Jude Bellingham (Real Madrid), Bukayo Saka y Declan Rice (Arsenal), el gran objetivo de Inglaterra es dar el golpe y pelear finalmente por su segundo título.

Inglaterra llega con un equipo marcado por la Premier League

El cotejo tiene un significado especial para los ingleses, que en Rusia 2018 se vieron privados de llegar a la final por los croatas. En una dramática semifinal, los Three Lions empezaron ganando pero terminaron eliminados por los balcánicos, que dieron vuelta la historia en tiempo suplementario por 2-1 para hacerse camino al duelo definitorio.

Mandžukić le dio el pase a la final a Croacia ante Inglaterra en el último duelo mundialista entre ambos.

Por otro lado estará Croacia, que viene de hacer dos grandes presentaciones en Rusia y Qatar, quedando subcampeones y terceros respectivamente. En pleno recambio y con la despedida de una generación dorada encabezada por su capitán Modrić, quien jugará su quinto mundial, los Vatreni pretenden una nueva actuación destacada. Además del histórico volante multicampeón con Real Madrid, actualmente en el Milan, otros líderes del plantel son Ivan Perišić y Andrej Kramarić en su última cita, más la presencia clave de Joško Gvardiol y Mateo Kovačić (Manchester City).

Croacia cierra el ciclo de su Generación dorada, subcampeona del mundo en 2018

Probables formaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham o Morgan Rogers; Bukayo Saka, Harry Kane y Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Ivan Perišić; Mateo Kovačić, Luka Modrić; Andrej Kramarić, Petar Sučić y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalić.

Datos del partido:

Hora: 17.00

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

VAR: Sandra Ramírez (MEX)

Estadio: Dallas Stadium