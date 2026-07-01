En la continuidad de los partidos de 16avos de final del Mundial 2026, Inglaterra se medirá desde las 13 ante República Democrática del Congo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los ingleses parten como favoritos por su jerarquía y plantel, aunque los Leopardos llegan con la ilusión de seguir haciendo historia. El ganador se enfrentará en octavos con México, que en el último turno del martes superó a Ecuador por 2-0. El encuentro es televisado por DSports y Paramount+.

El conjunto que dirige Thomas Tuchel finalizó primero en el Grupo L con siete puntos. En su debut derrotó con autoridad a Croacia por 4-2, luego igualó sin goles frente a Ghana y cerró la fase de grupos con un triunfo 2-0 sobre Panamá, resultados que le permitieron avanzar invicto a la instancia de eliminación directa.

En lo que será el primer duelo oficial entre las dos selecciones, Inglaterra volverá a contar con Declan Rice entre los once luego de que se ausentara ante Panamá. El mediocampista del Arsenal fue preservado por un golpe, pero estará presente hoy en Atlanta. Por otra parte, la duda de Tuchel está en el lateral derecho: la lesión muscular de Reece James seguiría marginándolo al menos unos días más, por lo que Jarell Quansah (que salió por una leve torsión de tobillo) y Djed Spence se disputan ese lugar.

Declan Rice volverá al once inicial en Inglaterra. (Foto: Getty)

Por su parte, RD Congo protagonizó una de las grandes sorpresas del certamen. Tras empatar 1-1 con Portugal y caer ajustadamente frente a Colombia, consiguió un valioso triunfo por 3-1 sobre Uzbekistán para meterse en la fase eliminatoria y escribir una página histórica para su fútbol luego de su retorno al Mundial luego de 52 años.

Sébastien Desabre, entrenador del seleccionado africano, destacó que su equipo afronta el compromiso sin presión y con la motivación de seguir sorprendiendo. "No tenemos nada que perder. La presión está sobre Inglaterra. Nosotros ya hicimos historia, pero queremos seguir escribiéndola", afirmó el técnico de los Leopardos.

Probables formaciones:

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence o Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Anthony Gordon. DT: Tomas Tuchel.

R.D. Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Brian Cipenga; Cédric Bakambu y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

TV: DSports y Paramount+.

Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania).

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).