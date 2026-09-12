River sumó su tercera victoria consecutiva bajo la dirección técnica de Leonardo Ponzio y quedó a una de igualar el comienzo de su antecesor, Eduardo Coudet, en el banco del Millonario.
El 2 a 1 de La Banda en Tucumán ante Atlético por la 9ª fecha le permite afianzarse en zona de clasificación a playoffs del Torneo Clausura 2026, pero a tener muy en cuenta que esta es una carrera de largo aliento para los de Núñez.
Cuando el Chacho Caoudet arribó desde España con toda la banca hilvanó éxitos consecutivos ante Huracán, Sarmiento, Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba. Con Ponzio, el club sumó los tres puntos en el arranque con Banfield, luego Independiente Rivadavia en el Monumental y ahora contra Atlético en Tucumán. En la próxima, River será local de Huracán.
Qué cambió
En la formación inicial respecto a lo que presentó River en el último tiempo de Coudet, poco se ha modificado. Se recuperó Sebastián Driussi en el ataque y fijó a Fausto Vera de 5 tradicional.
Sin embargo, lo que ha modificado el nuevo técnico es la estrategia que ya no persigue la presión constante, sino que prioriza las libertades individuales ofensivas para que Thiago Almada y Ángel Correa se muevan por todo el frente del ataque.