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Racha positiva

El inicio del ciclo de Leonardo Ponzio con números similares a los de Eduardo Coudet

La tercera victoria consecutiva de River bajo el mando del ex mediocampista central quedó a una del frenético arribo del Chacho, hace un año.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 19:54
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Leonardo Ponzio, el técnico de un River que se mantiene invicto bajo su ciclo,

River sumó su tercera victoria consecutiva bajo la dirección técnica de Leonardo Ponzio y quedó a una de igualar el comienzo de su antecesor, Eduardo Coudet, en el banco del Millonario.

El 2 a 1 de La Banda en Tucumán ante Atlético por la 9ª fecha le permite afianzarse en zona de clasificación a playoffs del Torneo Clausura 2026, pero a tener muy en cuenta que esta es una carrera de largo aliento para los de Núñez.

El técnico de River, Leonardo Ponzio, afianza al Millonario en la zona de clasificación a los playoffs.

Cuando el Chacho Caoudet arribó desde España con toda la banca hilvanó éxitos consecutivos ante Huracán, Sarmiento, Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba. Con Ponzio, el club sumó los tres puntos en el arranque con Banfield, luego Independiente Rivadavia en el Monumental y ahora contra Atlético en Tucumán. En la próxima, River será local de Huracán.

Qué cambió

En la formación inicial respecto a lo que presentó River en el último tiempo de Coudet, poco se ha modificado. Se recuperó Sebastián Driussi en el ataque y fijó a Fausto Vera de 5 tradicional.

Sin embargo, lo que ha modificado el nuevo técnico es la estrategia que ya no persigue la presión constante, sino que prioriza las libertades individuales ofensivas para que Thiago Almada y Ángel Correa se muevan por todo el frente del ataque.

 

 

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