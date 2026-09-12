River sumó su tercera victoria consecutiva bajo la dirección técnica de Leonardo Ponzio y quedó a una de igualar el comienzo de su antecesor, Eduardo Coudet, en el banco del Millonario.

El 2 a 1 de La Banda en Tucumán ante Atlético por la 9ª fecha le permite afianzarse en zona de clasificación a playoffs del Torneo Clausura 2026, pero a tener muy en cuenta que esta es una carrera de largo aliento para los de Núñez.

El técnico de River, Leonardo Ponzio, afianza al Millonario en la zona de clasificación a los playoffs.

Cuando el Chacho Caoudet arribó desde España con toda la banca hilvanó éxitos consecutivos ante Huracán, Sarmiento, Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba. Con Ponzio, el club sumó los tres puntos en el arranque con Banfield, luego Independiente Rivadavia en el Monumental y ahora contra Atlético en Tucumán. En la próxima, River será local de Huracán.

Qué cambió

En la formación inicial respecto a lo que presentó River en el último tiempo de Coudet, poco se ha modificado. Se recuperó Sebastián Driussi en el ataque y fijó a Fausto Vera de 5 tradicional.

Sin embargo, lo que ha modificado el nuevo técnico es la estrategia que ya no persigue la presión constante, sino que prioriza las libertades individuales ofensivas para que Thiago Almada y Ángel Correa se muevan por todo el frente del ataque.