Juan Cruz Benvenuti cerró su temporada con una actuación que trasciende el resultado. En el mítico circuito de Interlagos, el piloto argentino volvió a demostrar su capacidad para adaptarse y competir al más alto nivel internacional, subiendo al podio en una exigente prueba de resistencia disputada en Brasil.

El neuquino formó dupla con el brasileño Robbi Pérez y se integró al equipo Tech Force Racing para manejar una Sigma G5 de la categoría P2 del Sport Prototipo brasileño, en el marco de las 2 Horas de Interlagos, quinta y última fecha del campeonato Road to 1000 Milhas.

Desde el inicio del fin de semana, Benvenuti dejó en claro que estaba para pelear arriba. En la clasificación, el piloto del Turismo Carretera marcó un tiempo de 1:34.262, el mejor registro de toda la grilla, y le dio a su equipo una posición de privilegio para encarar la competencia.

Durante gran parte de la carrera, la dupla Benvenuti–Pérez se mantuvo como protagonista y lideró la prueba, mostrando solidez, ritmo y una estrategia consistente. Sin embargo, algunos detalles propios de una carrera de resistencia les impidieron quedarse con la victoria general, que finalmente se les escapó por poco.

Aun así, el balance fue más que positivo. Benvenuti y Pérez se quedaron con el triunfo dentro de la categoría P2 y cerraron la competencia en el tercer lugar de la clasificación general, un resultado que ratifica el nivel del piloto argentino en escenarios de primer orden.

La participación en Interlagos también sirvió como antesala del gran cierre del certamen: el GP Cidade de São Paulo 1000 Milhas, que se disputará el próximo 25 de enero de 2026. Para Benvenuti, el podio en Brasil no solo significó un broche destacado para el año, sino también una señal clara de que su proyección internacional sigue en ascenso.