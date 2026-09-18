Racing Club se juega mucho en el partido de esta noche a las 21.30 como local ante Sarmiento de Junín, pero no tanto como su técnico Juan Pablo Vojvoda quien ya no tiene margen de error.

Para la Academia es ganar o ganar por la 10ª fecha del Torneo Clausura 2026. Cualquier otra ecuación eyectaría al técnico de su cargo que ya motivó un plan B por parte de la dirigencia.

El DT ya estuvo en el ojo de la tormenta en la semana. Luego de la caída ante Huracán en Parque Patricios, él no renunció, pero la dirigencia lo convocó a una reunión.

Juan Pablo Vojvoda fue el elegido para suceder a Gustavo Costas, pero el DT ya se quedó sin crédito ante los hinchas.

Diego Milito y Sebastián Saja hasta habrían tanteado el panorama con Eduardo Coudet y Sebastián Beccacece, dos antídotos contra las fieras de la popular, pero ninguno de los dos técnicos anda con deseos de trabajar en el país.

Así fue como el crédito se extendió hasta la próxima parada por lo que el desafío de enfrentar a su propia gente en el Cilindro parece determinante en el futuro del profesional de Vojvoda que marcha último con su equipo en la tabla de posiciones.

La hoja de ruta de Milito y Saja

Milito-Saja ya plantearon la hoja de ruta. Si Vojvoda sale eyectado en el duelo de esta noche, Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued, actuales de Reserva, no sólo dirigirán el partido ante Boca por la Copa Argentina de fin de mes, sino que completarán el 2026 como interinos.

El nombre a convencer para el año nuevo por parte de la CD sería el de Guillermo Barros Schelotto, quien encabeza el exitoso proceso de Vélez y cuyo contrato se cumplirá en diciembre. Por el cuerpo técnico del Mellizo son varios los interesados.