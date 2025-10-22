Después de más de diez años vistiendo la camiseta azul y oro, Frank Fabra decidió cerrar su etapa en Boca Juniors. El lateral izquierdo colombiano, que llegó al club en 2016, se convirtió con el tiempo en uno de los extranjeros más importantes en la historia del Xeneize. Sin embargo, su salida ya es un hecho: no renovará su contrato y dejará el club a fin de año.

Con ocho títulos obtenidos y casi 250 partidos disputados, Fabra fue protagonista de una etapa repleta de emociones, con alegrías, críticas y momentos que marcaron su vínculo con el hincha. El defensor, de 34 años, fue pieza clave en varios equipos campeones, pero perdió terreno en el último tiempo y dejó de ser titular habitual.

En entrevista, el propio Fabra habló de su futuro y dejó abierta la puerta a un regreso a su país:

“Hay muchos equipos interesantes: primero el Deportivo Cali, donde ya jugué; también Independiente Medellín y Nacional, que es un equipo grande. No te puedo decir solo uno”, expresó.

El colombiano también dejó una frase que tocó fibras: “Mi papá era hincha de Millonarios y está en el cielo. ¿Por qué no darle una alegría allá arriba? No tengo nada cerrado, pero me haría muy feliz”.

Su ciclo en Boca empezó a diluirse luego de la recordada expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, un episodio que marcó un antes y un después en su relación con la gente. Aun así, Juan Román Riquelme siempre lo respaldó, incluso comparándolo con Marcelo por su talento y proyección ofensiva.

Hoy, el tiempo parece haber dictado sentencia. Fabra se marcha con la frente en alto, consciente de haber sido parte de una generación que escribió varias páginas importantes en la historia reciente de Boca.