En el duelo que define a un nuevo semifinalista, Corinthians y Estudiantes se enfrentan este miércoles en la Neo Química Arena, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El empate 1-1 de la ida en UNO dejó todo abierto y el Pincha llega obligado a ganar para no tener que ir a los penales ante el Timão, que pretende dejar eliminado a otro argentino como lo hizo ante Rosario Central. El encuentro es transmisión de Fox Sports y Disney+.

Formaciones

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique y Matheus Bidu; Carrillo y Allan; Kaio César, Rodrigo Garro y Breno Bidón; Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

TV: Fox Sports y Disney+.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Neo Química Arena.

La previa

El Pincha deberá mostrar nuevamente su carácter para jugar de visitante, condición en la que no perdió en cinco de sus últimos seis partidos en fase eliminatoria de la Libertadores, con cuatro vallas invictas. El empate de local lo obliga a salir a buscar en São Paulo el boleto a semis, como hizo en su pasada serie ante Universidad Católica, donde goleó a los chilenos por 3-0 en Santiago.

El elenco de Alexander Medina viene de vencer 2-1 a Platense con un gol agónico de Guido Carrillo, resultado que le permitió reencontrarse con el triunfo en el torneo argentino. Para este juego la baja será Gastón Benedetti, suspendido por acumulación de amarillas, que será reemplazado por Tomás Palacios, quien retorna al equipo tras una lesión en una inédita posición de lateral izquierdo.

Carrillo viene de darle el triunfo sobre la hora al Pincha por el Torneo Clausura.

Del otro lado, Corinthians no pasa un buen momento en el Brasileirão y acumula cinco derrotas al hilo, por el momento está 14° y mira de reojo el descenso. Sin embargo, la Copa Libertadores muestra otra historia. El conjunto paulista ganó el Grupo E con 11 puntos y eliminó a Rosario Central en octavos de final, después del 0-0 en Rosario y el triunfo 1-0 como local. Además, llega con un dato que alimenta su confianza: avanzó en 7 de las 8 series anteriores en las que empató como visitante el partido de ida.

Hubo solamente tres partidos previos entre Corinthians y Estudiantes. El antecedente inmediato es el 1-1 de la ida en UNO hace una semana, pero hay una historia reciente que todavía está presente: en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023, el Timão ganó 1-0 en Brasil y el Pincha se impuso 1-0 en La Plata. La serie terminó definiéndose por penales y el conjunto brasileño avanzó 3-2 desde los doce pasos.