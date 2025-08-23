Quién era el hombre que murió en pleno partido en el torneo Don Pedro

La comunidad de la Escuela N°206 de Cinco Saltos y vecinos de Cipolletti expresaron su profundo dolor por la muerte de Héctor González, de 58 años, ocurrida este sábado 23 de agosto durante un partido de fútbol amateur. González se desempeñaba como secretario de la institución educativa y fue funcionario municipal entre 2015 y 2019.

Emotivas despedidas en redes sociales

Diversas entidades y compañeros de trabajo despidieron al docente conocido como “Sanjua”.

“Siempre serás recordado con mucho cariño profe. Tu sonrisa y palabras quedan guardadas en cada uno de nosotros. Hasta siempre”, expresó la Escuela N°206.

Los comentarios de exalumnos, colegas y amigos reflejaron la conmoción: “Cuánto te voy a extrañar”, “Buen compañero y buena persona”, “Que Dios te reciba en sus brazos”. "Tristeza total.... Tanto tiempo y amor que le brindo a mis hijos.... Gracias profe Héctor.... QEPD", escribió otro usuario.

Cómo ocurrió la descompensación

El hecho sucedió en el entretiempo de un partido del torneo comercial Don Pedro. González integraba el equipo Gimnasio Crear que en ese momento se efrentaba a Los Dinos +58 por la tercera fecha del Clausura en la división única de esa categoría, cuando sufrió una descompensación. Un médico que se encontraba jugando ordenó que se lo intube y pidió una ambulancia del Siarme para su traslado urgente al hospital de Cipolletti.

Allí se confirmó que había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). Pese a la asistencia médica inmediata, falleció poco después de su ingreso.

Suspensión de actividades deportivas

La organización del torneo Don Pedro informó la suspensión temporal de los partidos programados para el resto de la jornada, en señal de duelo en el predio de La Finca "La Nonina". El resto de los predios completaron su programación prevista para la jornada de sábado.