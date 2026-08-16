El panorama deportivo de Emiliano Dibu Martínez sigue abierto y la Juventus de Italia volvió a elevar una oferta millonaria por él para sacarlo del Aston Villa inglés.

La institución que participa de la Premier League contrató para el puesto a Zion Zuzuki y esto allana el camino de salida para el campeón del mundo que está dispuesto a mudarse a la Serie A y jugar en uno de los clubes más poderosos de ese país.

Por ahora, la oferta por el profesional surgido de las inferiores de Independiente fue de 7 millones de euros fijos más 3 por objetivos, que no convenció a los ingleses, pero el trámite sigue abierto.

A los 33 años, Martínez completó ya tres temporadas en los Villanos y por eso ve con buenos ojos un cambio de aire deportivo después de consagrarse campeón en la Liga de Europa con esa camiseta y clasificarlo a un nueva Champions League.

Quién es Zuzuki

Zuzuki es el arquero por el cual Aston Villa desembolsó la suma de 35 millones de euros para sacarlo del Parma de Italia después de jugar el Mundial para la selección de Japón.

Zion Zuzuki, el arquero de la Selección de Japón, fue comprado por Aston Villa a cambio de 35 millones de euros. Su anterior club fue el Parma.

El futbolista nació en Estados Unidos, su madre es nipona y su padre ghanés y es la gran apuesta para el futuro inmediato del club inglés que naturalmente lo que quiere hacer jugar.

A los 23 años, con un contrato largo por delante, su nombre es la renovación para Martínez que a partir de eso presiona también para encontrar nuevos desafíos.

La Juve deberá hacer un esfuerzo económico extra para terminar de convencer a la dirigencia de Aston Villa que está dispuesta a encontrar un acuerdo económico.