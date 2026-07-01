Luego de su actuación estelar en la victoria de Inglaterra en los 16avos del Mundial 2026, la pelea por el Botín de Oro tiene a Harry Kane como un nuevo protagonista. El atacante inglés del Bayern Múnich sumó su quinto gol mundialista y quedó a uno de Kylian Mbappé y Lionel Messi. El capitán argentino, que aún debe jugar su encuentro de esta ronda ante Cabo Verde, y el francés, comandan la tabla de goleadores con 6 tantos.

El duelo estaba más que complicado para los Three Lions, que caían 0-1 ante República Democrática del Congo faltando menos de 15 minutos para el final, pero Kane hizo valer su rol de estrella y se transfromó en el hombre del partido: primero, un fuerte cabezazo que venció a Lionel Mpasi, figura hasta ese momento, mientras que minutos después un tremendo remate sobre el primer palo decretó su doblete y la clasificación de Inglaterra. En una temporada espectacular suya, ya son 71 goles los del '9' entre club y selección.

Uno de los que quedó delante del británico gracias a otra gran actuación es Mbappé. El delantero francés firmó un doblete en el 3-0 ante Suecia y alcanzó los 6 goles en la Copa del Mundo, cifra que lo iguala con Lionel Messi en la tabla de máximos goleadores. Con este rendimiento, el atacante del Real Madrid no solo sostiene a Francia como candidata, sino que también se mete de lleno en la pelea individual más importante del certamen.

Mbappé brilló con un doblete ante Suecia, llegó a 6 goles y alcanzó a Lionel Messi en la cima de los goleadores del Mundial 2026.

Erling Haaland también dejó su huella en los 16avos de final y se metió de lleno en la pelea por el Botín de Oro. Cuando Noruega más lo necesitaba y el partido ante Costa de Marfil parecía encaminarse al alargue, el goleador del Manchester City apareció a los 86 minutos para empujar a los Vikingos a los octavos de final. Con ese tanto llegó a cinco goles en el Mundial 2026, quedó a apenas uno de Lionel Messi, y luego fue superado por Mbappé, pero se consolidó como uno de los candidatos a terminar como máximo artillero del torneo.

De esta manera, el Androide se adelantó a otro gran aspirante a máximo artillero del Mundial 2026, a la espera aún del duelo entre Francia y Suecia. Kylian Mbappé, con 4 tantos, y su ladero Ousmane Dembelé, con otros cuatro, son dos que están a la expectativa para superar al crack argentino en la cima de la tabla. Otro de los que tiene la misma cantidad es Vinícius Junior, que no marcó ayer en el 2-1 de Brasil ante Japón pero ya se garantizó jugar un partido más. Justamente, será Noruega el rival de la Verdeamarelha.

Así está la tabla de goleadores