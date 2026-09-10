En el medio del Torneo Clausura y con la serie ante São Paulo aún por definirse, Kevin Zenón se va de Boca. Luego de largas negociaciones, el Xeneize aceptó la oferta de seis millones de dólares del Atlas de México y el volante se convertirá en nuevo refuerzo del conjunto mexicano, por lo que Rodolfo Arruabarrena pierde una pieza más en el plantel.

El equipo dirigido por Hernán Crespo estaba interesado en el zurdo hace tiempo y, luego de mejorar las condiciones propuestas una vez consumada la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana con San Pablo. Finiquitó las tratativas con la dirigencia del elenco de la Ribera para quedarse con la totalidad de su pase. Boca conservaba el 80% de la ficha de Zenón. Le ingresará una suma cercana a los 4.800.000 dólares, mientras que a Unión le corresponde el porcentaje restante.

La inversión que recuperó Boca

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme lo pagó aproximadamente 3.500.000 dólares en 2024. La operación incluyó el 25% de los derechos económicos de Mauro Luna Diale y la cesión sin cargo de Simón Rivero. Con esta venta, Boca recupera la inversión realizada más de dos años atrás.

Atlas ya había enviado una oferta de préstamo con opción de compra hace algunos días. Desde Boca la habían rechazado. Sin embargo, las tratativas continuaron. Las partes se acercaron a un punto en común: la venta definitiva, requisito que pretendía la dirigencia de La Ribera. En total, Zenón terminó disputando 92 partidos en Boca, en los que convirtió 12 goles y repartió ocho asistencias.

Kevin Zenón se va de Boca: fue vendido al Atlas de México

La historia reciente del ex-Unión explica por qué su situación se volvió tan cambiante. En el comienzo del ciclo de Miguel Ángel Russo, el jugador había insistido en salir de Boca ante una oferta de Grecia que a la dirigencia no terminó de convencer. Venía de un semestre irregular con Fernando Gago. Prácticamente marginado, siguió siendo parte de las convocatorias pero casi sin sumar minutos.

Los sondeos del exterior

Con el correr de los meses, su nombre comenzó a aparecer en distintos sondeos del exterior. Durante el pasado mercado de pases apareció en la órbita de clubes como San Pablo y Alavés. Hubo consultas, charlas informales y propuestas que llegaron a la mesa dirigencial. Sin embargo, ninguna terminó de convencer a Boca.

El arranque del Apertura parecía abrir una puerta para relanzar su ciclo en la Ribera. Pero la dinámica volvió a cambiar rápido y Zenón regresó a una situación similar a la del año pasado. De la mano de Arruabarrena volvió a tener participación, pero sin ser prioridad.