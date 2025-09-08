Kevin Zenón, en la mira de Europa: dos ofertas que no convencen a Boca

Mientras Boca prepara su vuelta a la actividad oficial tras la fecha FIFA, este domingo visitará a Rosario Central desde las 17.30 por la octava fecha del Torneo Clausura 2025, el Consejo de Fútbol también analiza ofertas por uno de sus jugadores. Kevin Zenón, mediocampista ofensivo de 24 años, volvió a ser objeto de interés desde Europa.

En las últimas horas, llegaron dos propuestas concretas por el volante: una desde el Olympiacos de Grecia, que presentó una segunda oferta mejor que la anterior, y otra del CSKA Moscú, de Rusia. Ambas fueron recibidas por la dirigencia de Brandsen 805, pero aún no alcanzan las expectativas económicas del club.

Zenón, por su parte, ya había manifestado en su momento su deseo de jugar en Europa y su disposición a evaluar ofertas del Viejo Continente. Sin embargo, en Boca consideran que sus servicios tienen un valor mayor, especialmente pese a que en los últimos partidos perdió protagonismo dentro del once titular que suele elegir el entrenador.

Las negociaciones, de todas formas, continúan abiertas. El futuro del mediocampista aún no está definido, y la dirigencia xeneize evalúa si insistir en elevar las propuestas o mantener al jugador hasta que recupere regularidad y peso en el equipo.