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Por su lugar en los octavos

Lanús y Gimnasia de Mendoza terminaron empatando 1 a 1 en La Fortaleza

En el final del domingo Superclásico, el Granate y el Lobo mendocino repartieron puntos y deberán seguir sumando para meterse en los octavos de final.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Domingo, 01 de noviembre de 2026 a las 22:47
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Lanús busca la victoria en casa que lo lleve a los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

Lanús y Gimnasia de Mendoza empataron 1 a 1 en el Estadio La Fortaleza, partido válido por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 que dirigió Pablo Echavarría.

El Granate venía de igualar 1-1 ante Banfield en el clásico del Sur y buscaba el triunfo que le asegurara la clasificación a los octavos de final, mientras que el Lobo mendocino dejó atrás dos derrotas consecutivas.

La apertura del marcador llegó en el tiempo adicionado al reglamentario de la primera parte, tras un centro desde la derecha que le permitió a Gonzalo Lobo tomar una segunda pelota dentro del área y sin marca cercana sacó un potente remate de derecha para desatar el festejo de los hinchas locales.

La visita presionó para encontrar un mejor resultado y llegó a la igualdad a los 27 minutos del complemento tras una serie de rebotes que tomó a Raúl Loaiza, reemplazante de Felipe Peña Biafore, corriendo hacia su propio arco y en el intento de despeje, el mediocampista no hizo más que marcar el empate del rival.

 

Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda, Gonzalo Lobos; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Lautaro Carrera, Matías Recalde; Fermín Antonini, Nahuel Barboza; Ignacio Sabatini, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

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