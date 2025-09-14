Por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Rosario Central y Boca empataron 1-1 en el Gigante de Arroyito en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Con los condimentos del gran recibimiento del público local para Miguel Ángel Russo en su vuelta a Rosario y el reencuentro en cancha de Ángel Di María y Leandro Paredes, el Canalla y el Xeneize terminaron repartiendo puntos en un duelo que tuvo mejor primer tiempo que segundo. Rodrigo Battaglia abrió la cuenta en el visitante, mientras que Fideo, con un gol olímpico, estableció el 1-1 que fue definitivo.

En un duelo entretenido que mezcló la emotividad del recibimiento de la gente de la Academia a Russo con un juego que tuvo ocasiones de gol para los dos lados, fue el visitante el que destrabó el cero gracias a un nuevo tanto de cabeza de Battaglia. No obstante, apareció Di María con un sorpresivo gol olímpico (tuvo también cierta colaboración de Leandro Brey) que igualó las acciones. Más allá de que ambos buscan estar arriba en la Zona B, es un choque clave por el ingreso a la Copa Libertadores del año que viene, ya los dos tienen 45 puntos en la tabla anual (por ahora el Xeneize entra directo por diferencia de gol y Central va a Repechaje).

Di María empató para Rosario Central con un gol olímpico. (Foto: La Nación)

La primera mitad mostró mejor al dueño de casa, que exigió a Brey en un par de ocasiones antes del 0-1 de un Boca algo más replegado, que no disputó tanto la posesión del balón. Después del 1-1 desde la zurda del Fideo, los de Ariel Holan tuvieron otra chance clarísima con un cabezazo en el travesaño de Gaspar Duarte y la posterior atajada del arquero visitante ante el intento de Santiago López en el rebote. Del otro lado, Jorge Broun apareció para contrarrestar un remate de Miguel Merentiel llegando por el medio del área.

Central y Boca disputaron un entretenido 1-1 en Arroyito. (Foto: X @RosarioCentral)

El segundo tiempo tuvo menos emociones, pero la sensación fue que Boca dejó una mejor imagen. Con Paredes manejando más la pelota, los de Russo encontraron espacios para lastimar al Canalla. Broun apareció para negarle el gol a Juan Barinaga, en tanto que el ingresado Williams Alarcón tuvo otra ocasión muy clara. Del otro lado, solamente un remate de Jaminton Campaz bien rechazado por Brey. De esta manera, ambos repartieron puntos: Central continúa invicto como local pero suma tres sin ganar, en tanto que el Xeneize no pudo encadenar otra victoria pero ya acumula cuatro sin perder y 13 puntos, a dos de los líderes Unión y Barracas.

Di María lo empató con un gol olímpico

Cuando Rosario Central iba con todo por el empate, una muestra de jerarquía (con cierta complicidad de Brey en el cálculo) de Fideo le entregó el empate a los rosarinos. El '11' fue a patear un córner desde la derecha y buscó el arco con un envío alto y cerrado que se le metió al arquero de Boca por el primer palo luego de que fallara en el cálculo de dónde iba a caer esa pelota. Poco le importó a Di María, quien gritó ese 1-1 con alma y vida.

Battaglia había abierto la cuenta

El Xeneize pegó primero en el partido gracias a una rápida ejecución de una pelota quieta. Leandro Paredes puso a correr a Brian Aguirre, que se acomodó para sacar un centro de zurda al punto penal al que Rodrigo Battaglia le puso la cabeza para establecer la ventaja parcial de los conducidos por Russo en Arroyito.

Véliz tuvo que dejar el partido

Apenas pasado el minuto de juego, un forcejeo entre el centrodelantero y Ayrton Costa terminó en una fea caída del hombre de Central sobre su hombro derecho. El ex Tottenham quedó tendido en el piso y rápidamente los médicos entraron a atenderlo. Si bien pudo reingresar un par de minutos después, la historia no iba a terminar bien para él.

A pesar de aguantar un buen rato con ese golpe en el hombro, Véliz tenía visibles dificultades, por lo que finalizando el primer tiempo Ariel Holan decidió sustituirlo. El delantero surgido en el Canalla se retiró desconsolado por la imposibilidad de continuar y en su lugar ingresó Enzo Copetti.

Reencuentro de amigos y campeones

La tarde rosarina tendrá duelo de campeones del mundo: Di María por el lado del local y Paredes en el Xeneize, volverán a verse las caras dentro de una cancha de fútbol, que aunque los ha enfrentado anteriormente, los tuvo del mismo lado en Paris Saint-Germain, Juventus y con la Selección Argentina hasta mediados de 2024, cuando Fideo anunció su retiro tras ganar la Copa América. El primer contacto de la tarde ya ocurrió en el túnel, donde ambos se dieron un sentido abrazo antes de salir al campo.

Formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Ángel Di María, Santiago López y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Brian Aguirre; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Gigante de Arroyito.

La previa

Con la victoria ante Aldosivi hace dos semanas, Boca quedó con 12 puntos dentro de la zona de clasificados, y un buen resultado lo podría dejar hasta líder de la Zona A junto a Barracas Central. Por su parte, Miguel Ángel Russo se hará presente en el Gigante de Arroyito a pesar de estar casi toda la semana sin ir a los entrenamientos por prescripción médica. Será su reencuentro con la gente del Canalla, donde es ídolo y se consagró por última vez en la Copa de la Liga 2023.

En cuanto al once del Xeneize, Leandro Brey irá el arco en lugar del lesionado Agustín Marchesín, desgarrado en el último duelo en Mar del Plata y que todavía se encuentra en recuperación. Por fuera de esa variante obligada, la decisión de Russo es repetir el equipo.

Por su parte, Rosario Central está quinto de la Zona B con 10 unidades, y aún debe 45 minutos del juego con Sarmiento en Junin, suspendido por lluvia. Con Tomás O'Connor descartado, Gaspar Duarte será uno de los que ingrese al equipo, mientras que Santiago López también se mete entre los titulares.

