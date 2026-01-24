La 1ª fecha del Apertura 2026 no para de entregar perlas y en este caso fue totalmente deportiva a partir del talento de Nicolás Barros Schelotto, el joven mediocampista de Gimnasia y Esgrima La Plata que se metió en todos los resúmenes anuales con el golazo olímpico ante Racing en El Bosque para la ventaja parcial de 1 a 0.

Por la presentación de Valentín Carboni en el fútbol argentino y en la camiseta de la Academia, más la vuelta de Ignacio “Nacho” Fernández al conjunto de la capital bonaerense, sobraban los motivos para ver el partido de la zona B.

Pero el hijo de uno de los Mellizos, verdaderas instituciones del club, tuvo planes mejores e inmortalizó el juego a los 10 minutos del primer tiempo.

Un tiro de esquina desde la derecha le quedó propicio para su ejecución cerrada de zurda. Facundo Cambeses, el muy buen arquero del conjunto visitante, imaginó el centro, pero siempre jugando con esa chance muy remota que el pateador busque directamente al arco.

Pues bien, fue lo que hizo el futbolista formado en las inferiores platenses y el resto fue todo admiración a partir de las diferentes tomas televisivas que fueron captando la comba cerrada que entró por el segundo palo con mucha fuerza.

Intuición, pegada, precisión, potencia de piernas; todo en una misma acción, todo en mismo nombre que ya busca premiación en los Puskas.

Viene de Montiel

La Argentina viene de ser destacada en la gala FIFA del 2025 por el gol que Santiago Montiel le marcó a Independiente Rivadavia en Avellaneda la temporada pasada.

No son las mejores horas del mediocampista del Rojo que fue expulsado ayer ante Estudiantes en el Libertadores de América. Pero Barros Schelotto ya anotó al suyo como candidatazo al premio mayor por el golazo a Racing.