En otra muestra de su jerarquía, Lionel Messi volvió a dejar su sello con la pelota parada y marcó un golazo de tiro libre en la derrota 2-1 de Inter Miami. El astro argentino empató transitoriamente ante Columbus Crew y llegó a los 76 tantos de tiro libre en su carrera, una cifra que lo mantiene en el segundo puesto de la clasificación histórica y lo deja a solamente dos del récord de Marcelinho Carioca, que suma 78

El tanto número 21 de la presente temporada para Messi llegó a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Las Garzas perdían parcialmente 1 a 0 por el gol de Josef Martínez en el dueño de casa de tiro penal. Un tiro libre recostado por la derecha del ataque le quedó justo para su perfil de zurdo. Una especie de córner corto, pero con ángulo que se convirtió en una real amenaza para el arquero Patrick Schulte.

Así fue como el campeón del mundo sacó el remate directo que se terminó colando por el segundo palo del arco rival en el 1 a 1 con que se cerró la primera parte. Ya en el tiempo adicionado al reglamentario, Colombus Crew llegó al segundo tanto de la noche para su victoria que deja al Inter Miami aún más lejos del líder Nashville SC en la tabla de posiciones de la temporada regular, ahora con un diferencia de 15 unidades.

A días de su despedida con la Selección

Messi estará de regreso en la Argentina para el 6 de octubre, cuando la Selección reciba a Benin por el tercer y último amistoso de la actual Fecha FIFA que también incluye las presentaciones ante Bolivia y Burkina Faso.

El tercer compromiso de la serie servirá para marcar el adiós definitivo del astro nacional del combinado Albiceleste que en esta convocatoria también prescindió de Rodrigo De Paul.

El mediocampista, como el resto de los campeones del mundo, fue invitado por la AFA para ese trascendental momento que ya tiene todas las entradas agotadas en el estadio Monumental.