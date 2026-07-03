A los 28 minutos del primer tiempo, Lionel Messi alimentó la leyenda y abrió el partido ante Cabo Verde por los 16avos de final en el Mundial 2026, su gol número 20 en la máxima cita, el séptimo en la presente edición.

La vuelta de la pausa de rehidratación arrancó con la asistencia de Lisandro Martínez desde la zaga central y el pase largo de zurda que el capitán controló a la corrida dentro del área y en un tiempo controló y perfiló a su pie zurdo.

El remate al primer palo de Vozinha sacudió la red y levantó al Hard Rock Stadium de Miami que está repleto de hinchas y presencia estelar de figuras como Gabriel Batistuta, Diego Simeone, Shakira y David Beckam en los palcos reservados por FIFA.

Nadie quiere perderse la última función de Messi que es el faro del mundo y sacó del repertorio otra magistral definición. Hasta el momento es el único jugador del equipo campeón del mundo en marcar goles en Estados Unidos 2026, defendiendo el título conseguido en Qatar 2022.

Los centrales de la Argentina conducen ante la presión del rival que dejó sin espacios a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en mitad de cancha.

Con este resultado, la Argentina clasifica a los octavos de final ante Egipto que en el primer turno eliminó a Australia por penales. El duelo está programado para el martes en la ciudad estadounidense de Atlanta.