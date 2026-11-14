Lionel Scaloni desdramatizó tras la derrota ante Uruguay 2 a 1 en La Bombonera y relacionó los vaivenes de la Selección con la inexperiencia de los jóvenes que dispuso en la ofensiva.

“Los cracks ya no están y los que quedaron son buenos, pero hay que darles tiempo. Tienen que jugar partidos de este tipo”, consideró el director técnico de la Selección argentina.

Sin embargo, la sorpresa desde el banco de suplentes estuvo en el arranque con la inclusión de un flojísimo Thiago Almada en lugar de Gianluca Prestiani que, cuando ingresó en el complemento, se presentó mucho más determinante que el actual futbolista de River Plate.

“No podemos esperar que los chicos definan este tipo de partidos, ojalá sea así, pero hay que tenerles paciencia” continuó el santafesino que acaba de renovar su contrato con la AFA por los próximos cuatro años.

A Scaloni le gustó mucho más la intensidad de la Selección Argentina en el segundo tiempo ante Uruguay, con Paz, Soulé y Prestiani en cancha.

Sin embargo, lo mejor de la Argentina estuvo cuando ingresaron el mencionado Prestiani y Matías Soulé en cada uno de los extremos ofensivos, algo que también advirtió el DT. “Me gustó la reacción del equipo tras el 0-2, de ir al campo rival con constancia, lo que nos faltó en el primer tiempo”, analizó.

Obvió la poca concurrencia

De manera respetuosa, Scaloni evitó un juicio de valor respecto a la poca concurrencia que tuvo el partido en La Bombonera. “Somos nosotros los que tenemos que contagiarlos a ellos, pero la gente cuando haya que estar en los partidos importantes, va a alentar”, explicó el DT. Sin mucha determinación, confió que no se había puesto a analizar la razón por la cual las tribunas se mostraron vacías.

La próxima presentación de la Selección Argentina será el martes, en Córdoba, contra Costa Rica. Con los 90 minutos ante Uruguay ya disputados, seguramente se verá una formación con varias modificaciones. Aunque todavía no hay pistas, se especula con Soulé, Prestiani, Agustín Giay y Emiliano Martínez desde el arranque en el Mario Alberto Kempes.