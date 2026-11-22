El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, volvió a demostrar su pasión por el ciclismo y tuvo una destacada actuación en la 15ª edición del Gran Fondo Siete Lagos. Completó los 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, finalizó tercero en su categoría y consiguió la clasificación al Mundial de Gran Fondo 2027, que se disputará en Francia.

Lionel Scaloni cambió por un rato el banco de suplentes por la bicicleta y volvió a ser protagonista en la cordillera neuquina. El entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina tuvo una sobresaliente participación en el Gran Fondo Siete Lagos y consiguió un lugar en el podio de la competencia disputada este domingo 22 de noviembre.

Con el dorsal 897, Scaloni completó los 110 kilómetros que unieron San Martín de los Andes con Villa La Angostura en un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 54 segundos. Esa marca le permitió finalizar en el tercer puesto de la categoría M45-49, que contó con 179 participantes. El técnico nacido en Pujato quedó a menos de tres segundos del segundo lugar y se metió entre los mejores de su división en una competencia que reunió a cerca de 2.500 ciclistas.

Pero el resultado tuvo un premio todavía mayor: al ubicarse dentro del 20% mejor de su categoría, Scaloni consiguió la clasificación para el Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027, que se desarrollará en la región de Alta Saboya, Francia.

La 15ª edición del Gran Fondo Siete Lagos tuvo un condimento especial, ya que por primera vez integró el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), como fecha clasificatoria para el Mundial de Gran Fondo.

El recorrido principal contempló 110 kilómetros por la emblemática Ruta Nacional 40, atravesando los paisajes de los lagos Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi.

Scaloni estuvo acompañado durante el fin de semana por integrantes de su cuerpo técnico, entre ellos Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, quienes también comparten con el entrenador la pasión por el ciclismo.

De esta manera, el conductor de la Scaloneta volvió a dejar su marca en la Patagonia, esta vez lejos de las canchas y con un resultado deportivo destacado: podio, clasificación mundialista y una nueva demostración de su vínculo con el deporte sobre dos ruedas.