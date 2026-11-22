La montaña de Moquehue comenzó a entregar sus primeros resultados en una nueva edición de la Calvario Race. Este domingo se disputa la 11ª edición de la competencia de trail running y ya se conocieron los primeros integrantes del podio en la distancia de 15 kilómetros, con Rodrigo Durán como ganador.

Durán se quedó con el primer puesto, mientras que Roberto Soto finalizó segundo y Pablo Riffo completó el tercer lugar. La llegada a la meta estuvo acompañada por aplausos y mucha emoción, en una jornada que tiene a la montaña neuquina como gran protagonista.

La competencia comenzó durante la mañana desde la cancha de césped sintético de Moquehue, con una convocatoria cercana a los mil corredores que se distribuyeron en las tres distancias propuestas: 15, 25 y 45 kilómetros.

Los circuitos atraviesan senderos de montaña, bosques de pehuenes, arroyos y sectores de importantes desniveles, en un recorrido que combina exigencia deportiva con algunos de los paisajes más característicos de la cordillera neuquina.

Mientras se celebran los primeros resultados de los 15K, la actividad continúa con los participantes de las distancias de 25 y 45 kilómetros, que todavía siguen en carrera.

La Calvario Race vuelve así a posicionar a Villa Pehuenia-Moquehue como uno de los escenarios destacados del trail running patagónico, en una edición que reúne a deportistas de distintos puntos del país y de Chile.