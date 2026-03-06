Alexis Mac Allister, uno de los mejores futbolistas argentinos del momento, sufrió un fuerte golpe en la visita de su equipo Liverpool al Wolves por la FA Cup que terminó en victoria de los Diablos Rojos por 3 a 1.

El integrante de la Selección Argentina fue reemplazado por Trey Nyoni a falta de 8 minutos para el pitazo final, cuando la historia estaba resuelta.

De inmediato se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de la Selección Argentina que mira a Europa armando la lista para la doble ficha FIFA que se viene en este mes, pero además con el Mundial a la vuelta de la esquina.

En Argentina esperan el parte médico del Liverpool en relación a Alexis Mac Allister.

Se espera que en las próximas horas, el Liverpool emita un comunicado confirmado la lesión del futbolista que posiblemente tome descanso en el próximo compromiso de los ingleses.

Todo incertidumbre

La Selección Argentina tiene por delante la Finalísima contra España para el 27 de marzo, aunque el partido a cada hora suma más interrogante por los bombardeos en Arabia Saudita, sede del duelo entre el campeón de Europa y el de América.

Desde FIFA todavía no se ha tomado una definición en relación al duelo que espera el mundo, pero que ningún protagonista quiere afrontar a tan poco del arranque del Mundial, donde Argentina defiende el título.