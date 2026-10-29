AFA confirmó la llegada del VAR semiautomático a la Liga Profesional y la implementación de la nueva tecnología tendrá su esperado debut oficial el próximo 12 de diciembre en el Estadio Ciudad de La Plata, escenario que albergará la gran final del Torneo Clausura 2026.

La decisión se concretó tras un cónclave entre los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, el mismo en el que se definió el nuevo formato del torneo de Primera División para 2027.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, destacó el avance tecnológico y señaló que "la empresa proveedora les ha presentado propuestas muy positivas".

"El primer caso va a ser la final del 12 de diciembre. Es un crecimiento muy importante para el fútbol argentino. Ya el año que viene, seguramente por temas de implementación a partir del segundo semestre, lo tendremos en todos los estadios de Primera", detalló el mandatario.

Planificación y funcionamiento del VAR semiautomático

Si bien en junio la AFA había proyectado su utilización general para 2027, las gestiones se aceleraron y los directivos trabajan además para intentar aplicar el sistema de forma anticipada en la final de la Copa Argentina y en las próximas definiciones, como la flamante Recopa de Campeones prevista para enero de 2027.

La final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional tendrá VAR semiautomático en el Estadio Ciudad de La Plata.

En cuanto a su funcionamiento técnico, el VAR semiautomático se basa en el despliegue de una docena de cámaras de seguimiento tácticas dedicadas exclusivamente a capturar la posición exacta de la pelota.

Asimismo, el sistema registra hasta 29 puntos de datos específicos de cada futbolista, con especial énfasis en las extremidades corporales que resultan determinantes a la hora de sancionar o descartar una posición adelantada.

Como complemento fundamental para la precisión milimétrica, el balón oficial incorporará un sensor interno capaz de enviar datos instantáneos sobre el momento exacto del contacto.

Esta información es cruzada en tiempo real mediante un software de inteligencia artificial que detecta infracciones de fuera de juego de manera autónoma.

Inmediatamente después, el algoritmo emite una alerta automatizada hacia la cabina de video, permitiendo que los oficiales del VAR validen la jugada con mayor velocidad y reduzcan drásticamente el margen de error humano.