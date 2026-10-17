Se disputan en Asunción, Pataguay, los Word Skate Games, el evento multideportivo más importante del patinaje y los deportes sobre ruedas a nivel mundial, organizados cada dos años por World Skate. En la modalidad Carrera, el juvenil neuquino Juan Cruz Roldán sufrió un durísimo accidente en la prueba Sprint, dejándolo con lesiones importantes.

Tras varios días con accidentes en la competencia, llegó el más duro para la delegación argentina, cuando el neuquino impactó contra una de las barreras de contención, improvisada y sin seguridad.

“La falla está en que hicieron todo a último momento, se asfaltó la pista unos días antes, Las curvas eran muy cerradas y difícil de agarrarse. No había seguridad, las barandas no tenían colchonetas para cubrir”, dijo Roldán en diálogo con Grito Sagrado por AM550.

“El esfuerzo de cada uno es fundamental, y que una pista no esté en condiciones para un mundial, es una falta de respeto para los patinadores”, manifestó. El velocista, se preparó para la competencia durante varios meses junto al otro neuquino, Toro Espejo, quien también sufrió una caída, pero sin inconvenientes físicos.

“La CAP está al tanto de mi situación y me están acompañando, sigo con medicaciones y curaciones”, dijo el neuquino, apuntando contra la organización mundial,

“A mí como a otros deportistas, la Word Game no proporcionó seguridad y siguieron con obras para implementar algo de seguridad en la pista. En un mundial no se puede competir en esta condición”, señaló.

El periodo de recuperación será de más de 2 semanas, ya que los cortes que tuvo, producto del golpe contra hierros sobresalidos, y sin protección, lo derivaron a curaciones permanentes y sin poder saturar.

Carrasco quedó 4° en los 15 mil por eliminación.

La competencia sigue su curso y la presencia neuquina se mantiene en pista. El juvenil Franco Carrasco logró el cuarto puesto en una exigente prueba que lo tuvo cerca de la medalla de bronce. Por otro lado, el medallista suramericano, Benjamín Gader, quedó entre los 10 mejores del mundo en categoría mayores.