La delegación argentina tendrá este martes una jornada con fuerte presencia neuquina en los Juegos Odesur. Tres deportistas de la provincia competirán durante la tarde, con la ilusión de subir al podio y aportar medallas para la Argentina.

La jornada comenzará a las 16 horas con la participación de Lucía Monje, quien afrontará los 5000 metros por puntos de patín carrera. La neuquina buscará tener una destacada actuación en una de las pruebas de fondo de la disciplina.

Benja Gader Baca Cau, dirá presente en los 5mil por puntos

A las 16:20, nuevamente el Patín Carrera tendrá protagonismo neuquino. Será el turno de Benjamín Gader Baca Cau, también en los 5000 metros por puntos, quien intentará meterse entre los mejores de la competencia y sumar para la delegación argentina.

El cierre de la jornada para los representantes de la provincia llegará desde las 16:30, cuando Manuel Turone dispute la final de BMX. El neuquino irá por todo en la definición, con el objetivo de conseguir una medalla para la Argentina.

Luego de una gran clasificación, Turone buscará el podio en Rosario

De esta manera, tres neuquinos serán protagonistas este martes en los Juegos Odesur, dentro de una delegación argentina que cuenta con diez representantes de la provincia de Neuquén en las distintas disciplinas.La próxima semana serán los turnos de Giuliana Baigorria, en atletismo; Abril Garzón, en ciclismo de ruta; Matías Contreras, canotaje slalom; Wanda Arca y Esteban Silva, en tiro con arco; José Luis Acuña, en taekwondo; y Pilar Etchechoury, jugadora de la Selección Argentina de squash quien reside en España.

Hasta el momento, Brasil domina el medallero con 53 podios, 21 oros, 20 plata y 12 de bronce. Argentina está segundo con 33, producto de 12 doradas, 5 plateadas, y 16 bronce, por delante Colomba (10-9-8)