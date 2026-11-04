El árbitro que dirigió el triunfo de Boca ante River, Nicolás Ramirez, no fue incluido en las designaciones para la fecha 16 del Torneo Clausura. Desde la Liga Profesional explicaron que solicitó una licencia por una intervención quirúrgica programada. Su ausencia no está relacionada oficialmente con las críticas recibidas tras su actuación en La Bombonera.

La polémica que dejó el último Superclásico continúa generando repercusiones en el fútbol argentino. Nicolás Ramírez, quien estuvo a cargo del encuentro en el que Boca derrotó 1-0 a River, no dirigirá durante la fecha 16 del Torneo Clausura, la última jornada de la fase regular.

La ausencia del juez llamó la atención, especialmente por los fuertes cuestionamientos que recibió desde el conjunto de Núñez luego de su desempeño en La Bombonera. Sin embargo, la explicación oficial de la Liga Profesional fue clara: Ramírez solicitó licencia por una intervención quirúrgica programada.

De esta manera, su ausencia no responde, al menos oficialmente, a una sanción o decisión disciplinaria por las polémicas del Superclásico. El árbitro deberá atravesar el procedimiento médico previsto y, por el momento, no se informó una fecha concreta para su regreso a la actividad.

Ramírez quedó en el centro de las críticas luego de un partido que tuvo varias decisiones discutidas. Entre las principales jugadas cuestionadas por River estuvieron las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, además de una posible segunda tarjeta amarilla para Leandro Paredes y un reclamo de penal por un agarrón sobre Nicolás Otamendi.

El respaldo de la Dirección Nacional de Arbitraje

En medio de los cuestionamientos, la Dirección Nacional de Arbitraje había respaldado públicamente a Ramírez y calificó como "muy buena" su actuación en el Superclásico.

Otro dato que llamó la atención fue la designación de Silvio Trucco, responsable del VAR en Boca-River, para el encuentro entre Instituto y Newell's de la última fecha.

Por ahora, la situación de Ramírez tiene una explicación médica y no existe una comunicación oficial que indique una sanción por su arbitraje. Su regreso dependerá de la evolución de la intervención quirúrgica y de las próximas designaciones de la AFA.