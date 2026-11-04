El fútbol argentino atraviesa una crisis de credibilidad que quedó expuesta una vez más tras el Superclásico. La Liga Profesional confirmó las designaciones arbitrales para la última fecha del Torneo Clausura y las ausencias de dos jueces de peso encendieron las sospechas.

Nicolás Ramírez, el árbitro del polémico Boca-River, no dirigirá en la fecha 16. Según informó la Liga Profesional, "solicitó licencia por intervención quirúrgica programada". A él se suma Yael Falcón Pérez, quien pidió licencia "por paternidad".

Nicolás Ramírez, el árbitro del polémico Boca-River

Los árbitros de los partidos decisivos

La definición del campeón de la Tabla Anual tendrá a tres jueces repartidos en los partidos clave, todos el sábado a las 17.30:

Boca vs. Defensa y Justicia (Bombonera): Sebastián Zunino . Estará acompañado por Sebastián Raineri y Juan Mamani como asistentes. En el VAR estarán Yamil Possi y Walter Ferreyra.

. Estará acompañado por Sebastián Raineri y Juan Mamani como asistentes. En el VAR estarán Yamil Possi y Walter Ferreyra. Argentinos vs. Huracán (Diego Armando Maradona): Pablo Dóvalo , el árbitro de confianza de Claudio Tapia. Sus asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Lucas Pardo. Lucas Novelli estará en el VAR.

, el árbitro de confianza de Claudio Tapia. Sus asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Lucas Pardo. Lucas Novelli estará en el VAR. Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto: Hernán Mastrángelo. Juan Pablo Belatti y Lucio Méndez serán los líneas. En el VAR estará Héctor Paletta, el mismo que no llamó a Darío Herrera para cobrar un penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta en el Monumental, en abril pasado.

Las otras designaciones de la fecha

La fecha 16 se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre. Estos son algunos de los partidos más relevantes:

Aldosivi vs. River (jueves 15.00): Bryan Ferreyra , cuestionado por su actuación en el empate agónico de Barracas Central ante Belgrano. En el VAR estará José Carreras.

, cuestionado por su actuación en el empate agónico de Barracas Central ante Belgrano. En el VAR estará José Carreras. Barracas Central vs. Racing (viernes 15.00): Darío Herrera . En el VAR estará Fabrizio Llobet .

. En el VAR estará . Gimnasia vs. Belgrano (jueves 19.15): Luis Lobo Medina .

. Talleres vs. Estudiantes (sábado 15.00): Maximiliano Macheroni.

El malestar que no cesa

La encuesta de Pulso Research publicada la semana pasada, sobre 1.500 testimonios, reveló que el 27,6 por ciento cree que el principal problema del fútbol argentino es la conducción de la AFA, con Claudio Tapia y Pablo Toviggino a la cabeza.

Las críticas apuntan también a Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje, a quien consideran funcional a la conducción de la AFA. Los insultos que se replican en las canchas son una respuesta a las decisiones de los árbitros, en una temporada marcada por fallos polémicos y explicaciones del VAR que no convencen a nadie.