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Deportes

Sin lugar en el Real Madrid, Mastantuono es pretendido por varios clubes de Italia y España

El argentino se irá a préstamos, dos clubes del Calcio se lo disputan, con uno picando en punta.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 04 de agosto de 2026 a las 15:08
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El jugador de 18 años jugará la temporada en la Serie A

Franco Mastantuono no tendrá lugar en el Real Madrid y está cerca de continuar su carrera en Fiorentina, que avanzó en las conversaciones con el club español para incorporarlo a préstamo durante la temporada 2026/27, luego de confirmar que será cedido a otro equipo europeo para que tenga mayor continuidad.

La intención del Real Madrid es concretar una cesión por una temporada, sin opción de compra, para conservar la totalidad de los derechos del jugador y seguir de cerca su evolución. El club español incluso podría colaborar con una parte de su salario para facilitar la salida, argumentan medios españoles.

Si bien la llegada está encaminada, aún queda por definir cuestiones salariales. En las últimas prácticas, José Maurinho ya está anoticiado que el jugador de 18 años continuará su carrera en la Serie A, quedando la disputa del puesto entre Brahim Díaz, Federico Valverde, Arda Güler y Bernardo Silva.

Sin lugar en el nuevo equipo, el Real Madrid lo presta sin opción de compra

Los otros dos pretendientes del media punta argentino son la Roma, y el Valencia, quienes en los últimos días consultaron condiciones. Mastantuono ya comunicó que su prioridad es seguir en Europa, descartando la posibilidad de un regreso a River.

El argentino disputó 35 cotejos en su primera temporada en el Real Madrid, donde convirtió 3 goles y no pudo consolidarse como titular, dentro de un equipo que por segunda temporada consecutiva no sumó títulos.

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