MacAllister: “Lo ganamos con Leo que es increíble”

Alexis MacAllister, futbolista de la Selección Argentina, enfatizó que el equipo logró una contundente victoria ante Argelia gracias a la influencia de Lionel Messi, a quien describió como "increíble". MacAllister destacó la importancia de comenzar el Mundial 2026 con una victoria, subrayando que era fundamental para la confianza del equipo.

"Lo ganamos con Leo que es increíble. No hay palabras para describir a Leo y, si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo, hoy quedó claro que no es así", afirmó MacAllister, reafirmando el valor del capitán en el conjunto nacional.

El jugador también mencionó: "Ganar era lo que esperábamos, era necesario porque ya tuvimos la experiencia de no empezar de la mejor manera. Jugamos ante un gran rival al que creo que se subestimó, pero nosotros nunca lo hicimos".

"Arrancar de esta manera es muy lindo para la confianza, pero a la vez tenemos que seguir mejorando", agregó, y resaltó: "No se nos caen los anillos por pelearla. Tenemos al mejor del mundo".

"Messi es una persona que habla y transmite mucho antes de los partidos y eso para nosotros es súper importante. Sabemos que es difícil ganar otra copa del mundo, pero este equipo lo puede hacer", concluyó MacAllister, mostrando su optimismo hacia el futuro del equipo.