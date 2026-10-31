Se juega este sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, la vuelta de los octavos de final de la Patagonia del Regional Amateur de fútbol. Maronese buscará la clasificación en Bariloche, Alianza el domingo de local, mientras que Regina buscará cerrar su serie en San Patricio.

En Bariloche, Maronese buscará la clasificación luego del 0-0 en la ida jugada en el oeste. Desde las 17 de hoy, se enfrentará con Estudiantes de Bariloche con arbitraje de Dario Macchi. el ganador de la serie verá con el vencedor de Alianza vs Cruz del Sur.

El domingo desde las 12, el Celeste recibe al cruzado en el Pedro Ducas. La ida en la localidad cordillerana fue 0-0, por lo que Alianza tiene todo dado para liquidarlo en Cutral Co. Ezequiel Escobar el juez del cotejo.

maronese y Estudiantes animan una serie pareja

También el domingo, pero desde las 13 en El Chañar. San Patricio buscará la difícil misión de dar vuelta el 3-0 en contra de la ida ante Atlético Regina. Agustín Linares de Viedma será el juez del cotejo que iniciará desde las 16hs.

El cuadro de la Patagonia norte se definirá en el Luis Maiolino, donde el Deportivo Roca recibe a Jorge Newbery de Carmen de Patagones desde las 18hs. Lucas Hernandez impartirá justicia en los segundo 90 minutos de la serie, que está igualada tras la ida 0-0.