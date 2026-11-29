El deporte neuquino vuelve a tener un representante en la escena internacional. Matías Contreras se convirtió en el primer deportista de la provincia en asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, donde competirá en las modalidades K1 y kayak cross. El palista de Aluminé consiguió su lugar luego de una destacada actuación en el selectivo nacional senior, disputado en las aguas del lago Ruca Choroy, en la región del Pehuén. De esta manera, se aseguró su tercera participación panamericana, después de haber representado a la Argentina en Lima 2019 y Santiago 2023.

Detrás del logro deportivo también hay una historia de esfuerzo y dificultades económicas. Contreras fue contundente al referirse al acompañamiento que recibe de la Provincia: “Si no hubiera sido por el apoyo que me brindó la provincia, hubiera parado de remar”. expresó el palista a Grito Sagrado, agregando además que “Pude viajar a competir a Canadá en busca de las plazas para los Juegos gracias a que Neuquén pagó los pasajes. Además, contamos con las becas -ya cobramos los aportes del último trimestre- y, en mi caso, también con un subsidio de Vista Energy”

Además, recibe una beca de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento y cuenta con un subsidio de Vista Energy. "Al no contar con los resultados que exige el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), este acompañamiento fue fundamental para conseguir primero las plazas para el país y luego ratificarlas en el selectivo”.

Un camino de esfuerzo hacia Lima 2027

Contreras también repasó las dificultades que atravesó durante la temporada. A mediados de año consiguió los cupos argentinos en el río Kananaskis, en Canadá, donde finalizó octavo. Posteriormente, en septiembre, obtuvo dos medallas de bronce en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, en kayak cross contrarreloj y K1 slalom paralelo.

De cara a su próximo desafío, el neuquino reconoció que todavía existen limitaciones en cuanto a equipamiento y preparación internacional. Actualmente utiliza un bote modelo 2022 y señaló que hace tiempo no puede renovar sus materiales ni viajar a Europa para sumar competencia.

Lima 2027 representa, además, una oportunidad especial: buscará conseguir la medalla panamericana que hasta el momento se le viene negando. Fue cuarto en 2019 y octavo en 2023.

Los XX Juegos Panamericanos se desarrollarán del 27 de julio al 8 de agosto de 2027, en Perú, y tendrán a Contreras como uno de los representantes neuquinos en la cita continental.

Más allá de la clasificación, su testimonio deja un mensaje sobre la importancia del acompañamiento al deporte de alto rendimiento y las dificultades que atraviesan los atletas para sostener sus carreras y representar al país.

Nota completa en Grito Sagrado