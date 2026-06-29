Cuando el próximo viernes Argentina y Cabo Verde se enfrenten por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026, no solo estarán cara a cara dos selecciones con presentes muy distintos. También chocarán dos realidades completamente opuestas desde el punto de vista económico.

Los números de Transfermarkt reflejan una brecha difícil de encontrar en esta instancia de una Copa del Mundo: el plantel de Lionel Scaloni tiene una cotización estimada en 807,5 millones de euros, mientras que el seleccionado africano alcanza apenas los 54,5 millones.

La diferencia asciende a 753 millones de euros, una cifra que evidencia el peso internacional de la Albiceleste y la presencia de figuras consolidadas en los principales clubes de Europa.

Cinco argentinos valen más que todo Cabo Verde

El dato adquiere otra dimensión cuando se analizan las cotizaciones individuales. El futbolista más valioso de la Selección argentina es Julián Álvarez, tasado en 100 millones de euros. Lo siguen Enzo Fernández (90 millones), Lautaro Martínez (85 millones), Nico Paz (80 millones) y Alexis Mac Allister (70 millones).

Cada uno de ellos, por sí solo, supera ampliamente el valor total del plantel de Cabo Verde.

Es una muestra del enorme potencial económico que concentra Argentina, una de las selecciones más valiosas del Mundial y candidata a pelear nuevamente por el título.

Quién es la figura más cotizada de Cabo Verde

Del otro lado aparece un seleccionado que construyó su clasificación desde el orden, la disciplina táctica y el esfuerzo colectivo.

El jugador de mayor cotización es el defensor Logan Costa, del Villarreal español, con un valor de 15 millones de euros.

Curiosamente, esa cifra coincide con la tasación actual de Lionel Messi, aunque por motivos completamente distintos: mientras el capitán argentino atraviesa la etapa final de una carrera extraordinaria, el zaguero africano recién comienza a consolidarse en el fútbol europeo.

Completan el grupo de jugadores más valiosos Wagner Pina, lateral del Trabzonspor (11 millones), Kevin Pina, mediocampista del Krasnodar ruso (5 millones), y Sidny Lopes Cabral, defensor del Benfica (4 millones).

La gran sorpresa del Mundial

Las diferencias económicas no impidieron que Cabo Verde se convirtiera en una de las grandes revelaciones del torneo.

En su primera participación mundialista consiguió una clasificación histórica al avanzar invicto en el Grupo H.

Empató sin goles frente a España, igualó 2-2 con Uruguay y volvió a sumar con otro 0-0 ante Arabia Saudita, resultados suficientes para meterse entre los 32 mejores del campeonato y escribir una de las páginas más importantes de su historia.

Argentina, en cambio, hizo honor a su condición de favorita.

Ganó los tres partidos de la fase de grupos, terminó primera con puntaje ideal y mostró la profundidad de un plantel que combina experiencia con una nueva generación de figuras.

El dinero no juega

Un plantel vale más de 800 millones de euros; el otro, poco más de 54 millones. Sin embargo, el Mundial ya demostró una vez más que las cotizaciones sirven para medir potencial, pero no garantizan resultados.

El viernes, en Miami, el campeón del mundo buscará imponer toda su jerarquía frente a un debutante que ya rompió todos los pronósticos y sueña con seguir escribiendo la historia más grande del fútbol de Cabo Verde.

Porque si algo enseña cada Copa del Mundo es que los millones pesan en el mercado. Los partidos, en cambio, se deciden sobre el césped