Massimo Moratti, expresidente del Inter de Milán, reveló que el club intentó contratar a Lionel Messi en 2012 por 500 millones de euros. El argentino nunca llegó a conocer los términos de la propuesta. "En ese año, esa cifra era una locura", recordó Moratti al contar la gestión.

La oferta de 500 millones

Moratti recordó la oferta completa: "Le hice una oferta a Messi por 500 millones de euros. En ese año, esa cifra era una locura". El intento llegó cuando el rosarino tenía 25 años y atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Venía de marcar 91 goles durante el año calendario. El expresidente estaba dispuesto a realizar un esfuerzo económico enorme para incorporarlo.

El enviado especial a Barcelona

La gestión tuvo un paso concreto en Barcelona. Moratti explicó que envió a su vicepresidente para acercar la propuesta e intentar avanzar con el fichaje. El representante debía llevar adelante el intento de convencer al rosarino de dejar el conjunto catalán y sumarse al equipo italiano. La respuesta que Moratti recordó fue: "Ni siquiera abrió la carta ni llegó a conocer la oferta".

"Quería retirarse en Barcelona"

Según el expresidente, Messi no estaba dispuesto a escuchar propuestas porque se consideraba un jugador que Barcelona no vendería. Esa postura reflejaba el vínculo que había construido con el club desde las divisiones inferiores.

Moratti también contó que llegó a conversar personalmente con Messi. En ese intercambio, el futbolista le agradeció el interés y le transmitió que quería retirarse en Barcelona.

El expresidente reconoció que intentó tentarlo con una propuesta económica extraordinaria, aunque entendía que la voluntad del argentino iba por otro camino.

El Inter con fuerte presencia argentina

El plantel del Inter contaba entonces con una fuerte presencia argentina. Entre sus figuras estaban Javier Zanetti, Diego Milito, Esteban Cambiasso y Walter Samuel.

La llegada de Messi habría reunido a varios referentes de la Selección Argentina en uno de los equipos más importantes de Italia.

El rumbo que tomó la carrera de Messi

El pase nunca avanzó y el rosarino siguió en el conjunto español, donde continuó acumulando títulos y récords.

Años después, la carrera de Messi tomó otro rumbo. En 2021 dejó Barcelona y se incorporó al París Saint-Germain. En 2023 continuó su trayectoria en Inter Miami, no en el equipo milanés que había intentado ficharlo.

Finalmente no se retiró en el club catalán, como había imaginado en aquella etapa. El intento de Moratti quedó como uno de los episodios más llamativos del mercado europeo.