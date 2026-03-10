En 2023, seis meses después de ganar el Mundial, Lionel Messi tomó la decisión de marcharse del PSG y convertirse en nuevo jugador de Inter Miami, un equipo que hasta ese entonces no sabía lo que era consagrarse campeón ni a nivel local ni internacional.

A casi tres años de su llegada, el argentino no solo le dio la gloria internacional con la Leagues Cups, sino que también obtuvo la Supporters’ Shield y el título de la MLS. Es por estas cosas que Jorge Más, dueño de la franquicia, reveló el salario que cobra el ex Barcelona y afirmó que “vale cada centavo que le pagamos”.

“Le pago a Messi entre 70 y 80 millones de dólares al año, si sumás todo“, comentó el empresario en diálogo con Bloomberg, y esto llamó la atención debido a que según el reglamento de la MLS, en donde hay un tope por salario, el delantero percibe 12 millones de la misma moneda.

Acorde a lo informado por el medio francés L’Equipe, el resto del sueldo que cobra el delantero argentino, para ser el mejor pago de la liga y uno de los mejores del mundo, lo recibe por la valoración del club, ya que en su contrato firmó que recibirá un porcentaje de esta cifra.

Actualmente, Inter Miami vale más de 1300 millones de dólares, y según los reportes, anualmente el delantero argentino de 38 años recibiría entre 50 y 60 millones de la misma moneda, llegando así a casi 80 millones por temporada. “La razón por la que necesito patrocinadores, y patrocinadores de clase mundial, es porque los jugadores son caros”, explicó Más sobre esto.

Los números de Lionel Messi en Inter Miami

Desde su llegada al elenco estadounidense a mediados de 2023, el delantero argentino lleva disputados un total de 91 partidos, en los que convirtió 80 goles y aportó 44 asistencias. Además, recibió 8 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 7499 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó dos títulos a nivel local y otro internacional.