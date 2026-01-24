Novak Djokovic derrotó al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-3, 6-4 y 7-6(4), y alcanzó la histórica marca de 400 victorias en torneos de Grand Slam, e igualó a Roger Federer como el jugador con más triunfos en el Abierto de Australia.

El serbio, quien ganó diez veces el título en Melbourne, accedió a la cuarta ronda sin ceder sets y alimenta su leyenda: llegó a 70 segundas semanas en máximas competencias del circuito ATP, dejando atrás las 69 de Federer y consolidando su dominio histórico en la élite, además de convertirse en el jugador más veterano en alcanzar esta instancia en Australia desde 1988.

Ahora, en la próxima instancia de octavos de final, se enfrentará al checo Jakub Mensik (16°), que superó al estadounidense Ethan Quinn por 6-2, 7-6(5) y 7-6(5).

Por otro lado, el bicampeón defensor del título Jannik Sinner, debió batallar de más para lograr el boleto a la siguiente instancia. Superó bajó 40 grados de calor al estadounidense Eliot Spizzirri por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4. Ahora enfrentará a Luciano Darderi (22°), que derrotó a Karén Jachanov por 7-6(5), 3-6, 6-3 y 6-4.

Lograron también su clasificación a octavos Ben Shelton, que superó al monegasco Valentín Vacherot por 6-4, 6-4 y 7-6(5) y se enfrentará ahora al noruego Casper Ruud que venció al croata Marin Cilic por 6-4, 6-4, 3-6 y 7-5.