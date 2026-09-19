En el Estadio Presidente Perón, Racing derrotó a Sarmiento 3 a 1 por la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y obtuvo tranquilidad en el ciclo del técnico Juan Pablo Vojvoda de cara a la eliminatoria por la Copa Argentina ante Boca.

La Academia se instaló a jugar en el campo del rival desde los primeros minutos. El Verde esperó que pase el furor incial para comenzar a sorprender a un dueño de casa que cambió de esquema y presentó línea de tres en el fondo, ganándole la mitad de la cancha a su rival.

A los 24 minutos, el local encontró el gol que se imaginaba tranquilizador con una gran definición de Gonzalo Escudero que cambió la atmósfera del Cilindro desde larga distancia.

Sin embargo, apenas 3 minutos más tarde, Junior Marabel alcanzó la inmediata igualdad para los Junín con un lindo cabezazo en posición de centro delantero.

En la segunda parte, el visitante se distrajo en el arranque en un saque lateral y permitió que saliera el centro desde la derecha en el pie de Uises Ortegoza para conectar con la cabeza de Adrián Maravilla Martínez que definió con mucha potencia para devolver la ventaja a Racing a los 7.

Nuevamente la larga distancia le dio réditos a la Academia que a los 34 minutos del complemento encontró un gran remate de Ignacio Rodríguez que terminó de bajarle la persiana a la noche en el Cilindro.

Síntesis:

Racing 3: Facundo Cambeses; Gonzalo Escudero, Marcos Rojo, Mateo Martínez; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Sarmiento 1: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Goles: PT 24' Escudero (R), 27' Marabel (S). ST 7' Martínez (R), 34' Rodríguez (R).

Cambios: ST 8’ Jhon Rentería por Herrera (S) y Diego Churín por Contrera (S), 33’ Nazareno Colombo por Escudero (R), 36’ Gabriel Díaz por Mavilla (S), Elián Giménez por Martínez (S), 40’ Matías Kranviter por Ortegoza (R) y Matko Miljevic por Lodico (R), 90+1’ Duvan Vergara por Martínez (R) y Elías Torres por Díaz (R).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: Presidente Perón. Avellaneda.

La previa

La Academia atraviesa una situación delicada y buscará cortar una racha de tres derrotas consecutivas que lo ubican último, mientras que el Verde se volvió la sorpresa de la competencia; llega segundo en la Zona B y va por la punta.

La Academia atraviesa un momento complicado en el Clausura. Después de nueve fechas, suma apenas 5 puntos y viene de perder 2-1 ante Huracán. El equipo de Juan Pablo Vojvoda acumula solamente una victoria en el torneo, además de dos empates y seis derrotas. El último tramo del campeonato refleja las dificultades de Racing: en sus cuatro presentaciones más recientes consiguió apenas un empate y sufrió tres derrotas, con 4 goles a favor y 9 en contra.

Uno de los problemas está en la definición. Adrián “Maravilla” Martínez, habitual referencia ofensiva, lleva apenas un gol en el semestre, en un contexto en el que Racing necesita recuperar contundencia. Además, su DT: Juan Pablo Vojvoda, llega cuestionado y jugándose su últimas cartas en el cargo.

Por su parte Sarmiento, vive otra realidad. El conjunto de Junín llega al Cilindro con 16 puntos, ubicado en la parte alta de su zona. Viene de empatar 1-1 ante Belgrano, aunque antes había conseguido una importante racha positiva.

Juan Pablo Vojvoda, en lacuerda floja producto de los malos resultados.

El Verde ganó ante Independiente Rivadavia (2-1), Atlético Tucumán (2-1), Huracán (2-0), Estudiantes (2-0) y Estudiantes de Río Cuarto (2-0), aunque también perdió frente a Unión por 4-1. En sus últimos cuatro partidos del Clausura registra tres victorias, un empate y una derrota, con 8 goles convertidos y 5 recibidos.

El antecedente más reciente entre ambos fue por el Torneo Apertura 2026, el 10 de marzo, cuando igualaron 0-0 en Junin. jugaron 17 partidos oficiales desde 1981, con 9 victorias para Racing, 3 triunfos para Sarmiento y 5 empates.