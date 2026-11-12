Miguel Ángel Brindisi recordó a Carlos Babington, ídolo de Huracán: “Fue un quemero de alma”

Miguel Ángel Brindisi recordó a Carlos Babington, horas después de conocerse la muerte del histórico futbolista de Huracán. En una entrevista con el programa Un buen momento, que conduce Marcelo Palacio por radio La Red, el exmediocampista expresó su tristeza y destacó el legado deportivo y humano de quien fuera su compañero durante siete temporadas.

"Es un día triste, nos tomó de sorpresa la noticia", manifestó Brindisi, al evocar al exjugador, entrenador y presidente del Globo, fallecido a los 77 años.

El recuerdo estuvo atravesado por la sociedad futbolística que ambos construyeron en el equipo dirigido por César Luis Menotti, que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973 y quedó entre los conjuntos más destacados de la historia del fútbol argentino.

Brindisi destacó la elegancia y el talento de Babington

Durante la entrevista, Brindisi puso el foco en las condiciones técnicas del Inglés y en su manera de interpretar el juego. Lo definió como "un diferente en su puesto" y destacó especialmente su "elegancia" para jugar. El exmediocampista sostuvo que, pese al nivel de los grandes números 10 que había en aquella época, Babington estaba a la altura de todos ellos.

También recordó su participación en el Mundial de Alemania 1974, donde el exfutbolista representó a la Selección argentina, y valoró la capacidad que tuvo para trascender dentro y fuera de la cancha.

"Deja un legado inmenso de lo que era jugar a la pelota», expresó Brindisi, en una de las frases que sintetizaron su reconocimiento al "Inglés".

Brindisi (izquierda) y Babington (derecha), construyeron una sociedad futbolística en el plantel del Huracán campeón del 73

La sociedad futbolística que construyeron en Huracán

La relación entre ambos tuvo uno de sus puntos más altos en el Huracán de 1973. Brindisi y Babington compartieron el mediocampo de un equipo que se caracterizó por su propuesta ofensiva y su calidad técnica.

Aquel conjunto, conducido por Menotti, ganó el Metropolitano con figuras como René Houseman, Omar Larrosa, Roque Avallay y los propios Brindisi y Babington.

Al recordar el momento en que se reencontraron futbolísticamente en el club, Brindisi describió la conexión que tenían dentro del campo de juego.

"Cuando llegó al club fue como si hubiera llegado mi otra mitad, las paredes que hacíamos…", contó.

Babington también confió en Brindisi como entrenador

El vínculo entre los dos referentes no terminó con sus años como futbolistas. Tiempo después, Babington volvió a confiar en Brindisi, esta vez desde otro lugar: cuando era presidente de Huracán, lo contrató como director técnico en 2010.

Ese recorrido le dio a su relación una dimensión que excedió lo deportivo. Compartieron una etapa histórica dentro de la cancha y volvieron a encontrarse cuando uno de ellos tenía responsabilidades dirigenciales y el otro asumía la conducción del equipo.

Brindisi también comparó aquella sociedad futbolística con la que actualmente construyen los juveniles de Boca, Tomás Aranda y Leonel Flores, como una manera de explicar la importancia de encontrar compañeros que interpreten el juego de forma complementaria.

Un referente que hizo toda su carrera ligado a Huracán

Carlos Babington fue una de las figuras más representativas de Huracán. Su historia con el club de Parque Patricios incluyó distintas etapas: fue futbolista, entrenador y presidente de la institución.

También dejó su marca en el fútbol colombiano, particularmente en Junior de Barranquilla, donde recibió el apodo de "el Lord del fútbol", una distinción vinculada con su elegancia y calidad técnica.

Su trayectoria internacional incluyó la participación en el Mundial de Alemania 1974, una de las competencias más importantes de su carrera.

Al despedirlo, Brindisi resumió ese vínculo con una definición que también representa la identificación de Babington con el club: "Se va un quemero de alma, toda su vida fue de Huracán".