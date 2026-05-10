Se juegan los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, desde las 19hs River recibe a San Lorenzo en El Monumental de Núñez. Ambos sumergidos en Copa Sudamericana, y buscando seguir en camino en la competencia local.

En unos octavos de final con sorpresas, y festejos visitantes, El Millonario y el Ciclón animarán un partido caliente y con mucho en juego para ambos elencos. Tras conseguir un agónico triunfo ante Carabobo, el equipo de Coudet quedó al borde de la clasificación en la competencia internacional, por lo que puede meterse de lleno en el Apertura, donde logró la clasificación luego de quedar segundo en el Grupo B con 29 puntos.

Luego de rotar el elenco para el juego en Venezuela, el “Chacho” pondría su 11 ideal que contará con los retornos de Fausto Vera y Sebastián Driussi. Beltrán se mantiene en el arco, vuelve Montiel, Acuña y Tomás Galván.

Montiel vuelve al 11 inicial, y sigue jugándose su lugar en el Mundial

Por el lado de San Lorenzo, también llega como líder de su zona en la Sudamericana, pero con una definición muy apretada a dos fechas del final. en el Torneo Apertura, se metió a octavos de final como 7mo del Grupo A con 22 unidades.

Para este juego determinante en El Monumental, Gustavo Álvarez pondrá lo mejor que tiene, sabiendo que no podrá contar con una de sus piezas claves como Alexis Cuello, expulsado en el último cotejo ante Independiente. Su lugar lo ocuparía Matías Reali.

En 216 enfrentamientos entre ambos, River festejó en 84 oportunidades, el Ciclón lo hizo en 60, mientras que empataron en 72 ocasiones.

Montiel vuelve al 11 inicial, y sigue jugándose su lugar en el Mundial

Probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Datos del Partido:

Hora: 19.00.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Monumental.