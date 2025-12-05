¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 05 de Diciembre, Neuquén, Argentina
AUSENCIA

Lionel Messi se ausentó del sorteo del Mundial 2026: el motivo

La Pulga no viajó a Washington D.C. para el acontecimiento donde se se definieron los rivales de la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 14:48
Como estaba previsto, Lionel Messi no asistió al sorteo del Mundial

Lionel Messi, capitán y máximo símbolo de la Selección Argentina, no asistió al Sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C., donde  se conocieron los rivales del conjunto nacional en la próxima cita mundialista.

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la capital de Estados Unidos fue el escenario de la espectacular ceremonia, que contó con la presencia de los entrenadores de las selecciones y diferentes estrellas del deporte.

Más allá de que vive en el país, la Pulga -astro y emblema de la Albiceleste- no viajó a la capital de Estados Unidos. El rosarino se quedó en Miami, Florida, concentrado para el duelo del Inter Miami ante Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup, mano a mano por el título que será este sábado en el Chase Stadium.

Lionel Scaloni, director técnico del conjunto nacional, viajó para asistir al evento con todo su cuerpo técnico. Incluso, tuvo un rol especial en la ceremonia.

