Lionel Messi, capitán y máximo símbolo de la Selección Argentina, no asistió al Sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C., donde se conocieron los rivales del conjunto nacional en la próxima cita mundialista.

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la capital de Estados Unidos fue el escenario de la espectacular ceremonia, que contó con la presencia de los entrenadores de las selecciones y diferentes estrellas del deporte.

Más allá de que vive en el país, la Pulga -astro y emblema de la Albiceleste- no viajó a la capital de Estados Unidos. El rosarino se quedó en Miami, Florida, concentrado para el duelo del Inter Miami ante Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup, mano a mano por el título que será este sábado en el Chase Stadium.

Lionel Scaloni, director técnico del conjunto nacional, viajó para asistir al evento con todo su cuerpo técnico. Incluso, tuvo un rol especial en la ceremonia.