Mundial 2026: Shakira, homenaje a Maradona y todos los detalles de la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca

El Mundial 2026 se pondrá en marcha este jueves con una ceremonia inaugural que promete combinar música, historia y emoción en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México. La fiesta comenzará a las 14.30 (hora argentina), 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, y marcará un hecho inédito: será la primera Copa del Mundo con tres ceremonias de apertura, una en cada país anfitrión.

El Azteca volverá a ocupar un lugar privilegiado en la historia del fútbol. Tras haber sido escenario de las inauguraciones de los mundiales de 1970 y 1986, se convertirá en el único estadio del planeta en albergar tres aperturas mundialistas.

Shakira será la gran estrella de la inauguración

La figura principal del espectáculo será Shakira, quien interpretará "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, junto al cantante nigeriano Burna Boy. Para la artista colombiana será su cuarta participación en un himno mundialista, luego de haber estado presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 con el recordado "Waka Waka" y Brasil 2014.

El show también contará con la participación de importantes artistas latinoamericanos e internacionales. Entre los nombres confirmados aparecen Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin junto a Ryan Castro, Lila Downs, Danny Ocean y la sudafricana Tyla.

Fernández será el encargado de interpretar el himno mexicano, mientras que Tyla hará lo propio con el de Sudáfrica. Además, la actriz Salma Hayek, embajadora oficial del torneo, dará la bienvenida a los fanáticos de todo el mundo.

La puesta en escena estará inspirada en el tradicional papel picado mexicano, una de las expresiones artísticas más representativas de la cultura del país anfitrión.

El homenaje a Diego Maradona en el estadio donde hizo historia

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia será el homenaje a Diego Armando Maradona. El ex capitán argentino fue el gran protagonista del Mundial de México 1986, donde condujo a la Selección argentina hacia la conquista de su segunda Copa del Mundo.

En ese mismo estadio, Maradona marcó ante Inglaterra dos de los goles más recordados de la historia: "La Mano de Dios" y el considerado por muchos como el mejor gol de todos los tiempos. Aunque la FIFA mantiene en reserva los detalles del tributo, medios internacionales aseguran que la figura del Diez será uno de los ejes centrales de la celebración.

También recordarán a Pelé y al Brasil campeón de 1970

La ceremonia incluirá además un reconocimiento especial a Pelé y a la selección de Brasil que conquistó el Mundial de 1970 en el Azteca tras vencer 4 a 1 a Italia en la final.

Será la primera apertura mundialista sin la presencia física del astro brasileño, fallecido en 2022. En representación de aquel histórico equipo participará Roberto Rivellino, mientras que también fue invitado Gianni Rivera, una de las figuras del conjunto italiano subcampeón.

"La Copa Mundial es un momento que el mundo comparte", expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al presentar el innovador formato de triple ceremonia inaugural.

Dónde ver en vivo la ceremonia inaugural del Mundial 2026

En Argentina, la ceremonia inaugural podrá seguirse en vivo a través de DSports, TyC Sports y Telefe. También estará disponible en plataformas digitales como Flow, DGO y Telecentro Play.

El encuentro entre México y Sudáfrica comenzará a las 16.00 (hora argentina).

Las otras dos ceremonias inaugurales se realizarán el viernes 12 de junio: la de Canadá tendrá lugar en Toronto desde las 14.30, mientras que la de Estados Unidos se desarrollará a las 20.30 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, antes de los debuts de los otros dos países organizadores.