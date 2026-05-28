La predicción apareció antes de que la pelota empiece a rodar y ya generó todo tipo de comentarios entre los fanáticos. Michael Bruno, un vidente brasileño que asegura haber anticipado tres campeones mundiales, afirmó que Portugal será el gran ganador del Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo como figura central.

El dato no pasó inadvertido porque Bruno es conocido en Brasil como el “Vidente de las Copas”, un apodo que ganó por sus supuestos aciertos en los torneos de 2010, 2014 y 2018. Ahora, con la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, volvió a quedar bajo la mirada pública por un pronóstico que involucra de lleno a varias potencias.

En diálogo con Globo Esporte, Michael Bruno aseguró que viene sosteniendo la misma idea desde hace varios años. “Desde 2022, he estado anunciando al próximo equipo campeón. Desde entonces, he estado afirmando que Portugal será el campeón del mundo”, expresó, convencido de que el seleccionado europeo tendrá su gran oportunidad.

La elección de Portugal como futuro campeón del Mundial 2026 llamó la atención por un motivo extra: sería un cierre de enorme impacto para Cristiano Ronaldo. Según el pálpito del vidente, el equipo portugués no solo llegará hasta la instancia decisiva, sino que además terminará levantando la copa ante España, otro de los grandes nombres que ubicó en la final.

El brasileño también armó un mapa de candidatos para el torneo y allí incluyó a Francia, España, Inglaterra, Argentina, Portugal y Brasil. Sin embargo, su mirada no fue igual de optimista para todos. Sobre la Verdeamarela, advirtió que no llegará al partido decisivo, un pronóstico que generó ruido entre sus propios compatriotas.

La Selección argentina tampoco salió bien parada en su lectura. Michael Bruno aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni quedará eliminado en los cuartos de final, aunque no dio detalles sobre cuál sería el rival que frenaría el camino del último campeón del mundo. Ese punto fue uno de los que más repercusión tuvo entre los hinchas argentinos.

Como suele ocurrir con este tipo de predicciones, las redes sociales reaccionaron entre la curiosidad, la burla y la expectativa. Mientras algunos recordaron los antecedentes que hicieron conocido al “Vidente de las Copas”, otros tomaron el pronóstico con cautela. Por ahora, Portugal quedó instalado como el equipo señalado por un pálpito que ya empezó a jugar su propio Mundial.