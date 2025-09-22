La 69° edición del Balón de Oro 2025 dio a conocer al mejor futbolista del año y este año Ousmane Dembélé se quedó con el premio. La ceremonia que lleva adelante la revista France Football dejó como ganador al atacante del Paris Saint-Germain, quien se impuso al juvenil y se llevó el galardón por primera vez pese a una filtración que circuló en redes sociales y otros medios anticipando a Lamine Yamal como ganador (desmentida por la organización). Por otra parte, Aitana Bonmatí se llevó el Balón de Oro femenino por tercera vez seguida.

Dembelé, en la cima

En un discurso donde terminó emocionado, el atacante del PSG expresó su emoción por recibir el premio y destacó la presencia de Ronaldinho para entregarle el trofeo: "Es impresionante lo que estoy viviendo, estar acá tampoco es fácil. Que Ronaldinho me haya dado el trofeo siento que es una de las cosas más importantes de mi carrera. Quiero agradecer al PSG y al presidente", sostuvo Dembélé vitoreado por algunos fanáticos locales que festejaron su victoria con cánticos.

Bonmatí, otra vez la mejor

Por tercera vez seguida, la mediocampista del Barcelona se adjudicó el Balón de Oro después de una temporada en la que ganó Copa del Rey, Liga y Supercopa y fue subcampeona de Europa con el conjunto culé y con la selección de España. En esta campaña, la generadora de fútbol del cuadro blaugrana consiguió 16 goles y 12 asistencias en 44 encuentros.

Luis Enrique, mejor entrenador

El entrenador que condujo a la primera Champions League de su historia al Paris Saint-Germain se llevó el trofeo Johan Cruyff al DT del año. Si bien no pudo asistir debido a que está dirigiendo el encuentro entre su equipo y el Olympique de Marsella, se grabó y dejó un mensaje de agradecimiento. "Es muy bonito ganar un premio individual, pero creo que lo más importante es el reconocimiento de los fanáticos y de cada persona que ama el fútbol", y agregó: "Es el momento de dar las gracias, a mi familia, al PSG, los jugadores, a Al Khelaifi, a Luis Campos. Me acuerdo de la primera vez que nos reunimos en mi casa. Ha sido algo magnífico para mí".

Por su parte, los representantes argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, únicos nominados entre los 30, ya conocen su ubicación: el volante del Liverpool y el delantero del Inter de Milán se ubicaron 22° y 20° respectivamente. Por su parte, el trofeo Yashin al mejor arquero también tuvo representación albiceleste con Dibu Martínez, no obstante el marplatense no pudo ganarlo por tercera vez: Gianlugi Donnarumma fue elegido este año como el mejor del mundo y el guardameta terminó octavo en la votación.

De esta manera, el italiano, que ya se había hecho con el premio en 2021, alcanzó a Martínez como único arquero en hacerse dos veces con el trofeo Yashin, algo que el guardameta campeón del mundo con Argentina ostentaba en soledad desde el año anterior. El ahora golero de Manchester City fue fundamental en la obtención de la Champions con PSG, sin embargo dejó el club en este mercado de pases luego de no acordar su renovación con el club parisino.

Donnarumma y Dembelé, dos de los grandes ganadores de la noche. (Foto: X @ballondor)

Yamal se hizo con el Kopa

Luego de dar inicio a la ceremonia, el primer premio entregado fue el trofeo al mejor jugador sub-21, que por segunda vez consecutiva quedó en manos de Lamine Yamal. El juvenil del Barcelona se aseguró el galardón por segunda vez consecutiva tras lo hecho en 2024. "Es un orgullo estar aquí otra vez, quiero agradecerle al Barça y la Selección. No quiero olvidarme de mis compañeros, espero seguir trabajando y conseguir mucho más", declaró el juvenil al subir al estrado.

Previo a recibir este premio, se dio uno de los encuentros más esperados de la gala entre Yamal y Dembelé, los dos máximos favoritos al premio esta noche. Se saludaron con un abrazo afectuoso e intercambiaron unas palabras previo a dirigirse a sus respectivos lugares. Las especulaciones apuntan a la consagración del atacante del Paris Saint-Germain (35 goles y 16 asistencias en 53 encuentros), pero la temporada y un número importante de actuaciones deslumbrantes de Yamal lo han puesto como un competidor justificado. (18 goles y 25 asistencias en 55 juegos).

El afectuoso saludo entre los dos máximos candidatos al Balón de Oro. (Foto: X @ballondor)

Alexis y Lautaro, entre los últimos 10

Los dos argentinos nominados ya supieron su ubicación debido a las publicaciones que el Balón de Oro va realizando de los ubicados en los puestos más bajos. El primero en salir fue Mac Allister, que se ubicó en el puesto 22 luego de una gran temporada con el Liverpool donde salió campeón de la Premier League por primera vez en su carrera.

Por su parte, el Toro quedó un poco más lejos de lo pensado y se ubicó 20° entre los nominados. La temporada del bahiense no fue tan buena como la anterior, donde fue goleador, campeón y mejor jugador de la Serie A (27 tantos en 44 partidos en todas las competencias), pero su destacada actuación en Champions League, donde marcó 9 goles, ayudó al Inter a llegar a la final en una campaña donde el Neroazzurro no pudo hacerse con títulos. Recordemos que el trofeo de Copa América 2024 de ambos con la Selección Argentina no llegó a contar para esta campaña.

Cómo es la votación

En cada categoría el premio se somete a la votación de 100 periodistas de los primeros 100 países del ranking FIFA (para el femenino votan 50). Cada uno de loselegidos debe emitir 10 votos que reparten puntos: 15 unidades para el 1°, 12 para el 2°, 10 para el 3°, 8 para el 4°, 7 para el 5°, 5 para el 6°, 4 para el 7°, 3 para el 8°, 2 para el 9° y 1 para el 10°. Aquel que sume más, será el ganador.

Lionel Messi es el jugador que más veces ganó el premio con 8 Balones de Oro, seguido por Cristiano Ronaldo (5), Michel Platini (3), Johan Cruyff (3), Marco van Basten (3), Franz Beckenbauer (2), Ronaldo (2), Kevin Keegan (2), Karl-Heinz Rummenigge (2) y Alfredo Di Stéfano (2). Por segunda vez consecutiva, ni el astro argentino ni el portugués, que han marcado una era en este galardón, formarán parte de los nominados.

Así quedaron las posiciones del Balón de Oro 2025