Manuel Ugarte, el mediocampista central de la Selección de Uruguay que fue eliminada en la primera ronda de la Copa del Mundo, recibió la peor noticia en relación a su rodilla de la pierna izquierda: rotura de ligamentos.

Con su futuro profesional en duda en el Manchester United, el futbolista dejó el campo de juego a los 43 minutos del cruce contra España en Miami después de una jugada en la que en disputa de la pelota y se observa como su botín queda trabado en el césped y la articulación se va hacia adelante.

Rápidamente ingresaron los paramédicos y Marcelo Bielsa dispuso el ingreso de Nicolás De la Cruz, también con la necesidad del equipo sudamericano por buscar la victoria ya que era lo único que le servía para avanzar en la competencia.

Mercado de pases

Ante este panorama, el futbolista deberá iniciar su período de recuperación conjunto entre el club inglés y la Selección de Uruguay.

Si el plan de los Diablos Rojos era cederlo a algún otro destino, ahora no podrá hacerlo y Ugarte tendrá que seguir ligado a la institución de la Premier League.

Mientras tanto, en Uruguay se resuelve la salida definitiva del técnico Bielsa y ya se comienza a pensar en el futuro. Uno de los primeros apuntados es Marcelo Gallardo, quien se encuentra en el Mundial trabajando para una cadena de televisión.