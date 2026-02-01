El Abierto de Australia tiene un nuevo rey, Carlos Alcaraz se quedó con el primer Grand Slam de la temporada tras superar en el la gran final a Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. Primera corona del español, que con 22 años logró cosechar los cuatro máximos títulos del circuito.

Por un lado la leyenda, ganador en 19 oportunidades en Australia y un total de 24 corona de Grand Slam, por el otro el joven que llegó para arrasar con todos los records, conquistar su séptimo título mayor, y el primero en Australia.

En la gran final, el serbio se quedó de gran forma con el primer set por 6-2. Alcaraz respondió en el segundo, quebrando en el tercero, aprovechando los errores de su rival, y cerrando con tres al hilo para igualar las acciones 6-2.

En el tercero, el quiebre llegó en el quinto a favor del español que se puso 3-2, confirmó su servicio y se puso 5-3, para cerrar y dar vuelta las acciones, con un nuevo quiebre, por 6-3.

El cuarto set fue más peleado, palo a palo y firmeza en el saque de ambos, hasta que en el 6-5, llegó el momento de quiebre para el Alcaraz, quien sentenció el partido a su favor por 7-5; resultado de 3 set a 1 en Melbourne, y con 22 años y 272 días, se convirtió en el jugador más joven de la historia en conseguir el Career Slam.

El nacido en Murcia, España, se suma al selecto grupo de ganadores de los cuatro títulos, superando a Don Budge con juventud (22 años y 363 días). El resto: Rod Laver, con 24 años y 32 días (en 1962), Rafa Nadal, con 24 años y 102 días (en 2010), Fred Perry, con 26 años y 15 días (en 1935), Roy Emerson, con 27 años y 244 días (en 1964), Roger Federer, con 27 años y 303 días (en 2009), Novak Djokovic, con 29 años y 15 días (en 2016), Andre Agassi, con 29 años y 68 días (en 1999)