La serie de Guillermo Cóppola ya despertó la primera bronca

La serie sobre la vida de Guillermo Cóppola, representante de Diego Armando Maradona entre 1985 y 2003, ya despertó la primera bronca de una de las personas implicadas en la historia. Se trata de la actriz y exvedette Amalia "Yuyito" González, quien en la década del '80 fue pareja del histriónico personaje que estrenó hoy su serie "Cóppola, el representante" en la plataforma Star+.

El primer disgusto sobre lo que se cuenta en la historia trascendió a poco del estreno, ya que varios periodistas tuvieron la chance de ver anticipadamente los primeros episodios. Una de ellas fue Laura Ubfal, quien dijo estar sorprendida por una escena en la que Yuyito González le confiesa a Cóppola que está embarazada: "Ella se lo dice y él le sugiere que no lo tenga, como que podría ser mejor para seguir triunfando en su carrera", señaló.

Momentos después, la periodista de espectáculos le contó a la exvedette que se tomó muy mal un hecho muy íntimo de su vida: "No lo vi pero si lo cuenta así, es un horror. Me parece una cretinada, una cretinada inesperada", cuenta Ubfal que le respondió Yuyito.

González no solo negó que esa conversación haya sucedido así en la realidad, sino que además reveló que sucedió al revés: "Yo me enteré que estaba embarazada por Guillermo". La bronca no quedó ahí, porque la hoy conductora de Empezar el Día mencionó que no se esperaba que esa situación trascendiera en la serie: "No puedo creer que cuente algo así, que me deje mal parada".

En el programa Intrusos, Ubfal también dejó ver la respuesta del exrepresentante de Maradona, quien trató de bajarle los humos a la situación: "¿Cómo se va a enojar? Por favor, no hay nada por lo cual enojarse, son cosas del pasado, de la vida", dijo Cóppola, interpretado en la tira por Juan Minujín.

Yuyito adelantó su preocupación tiempo atrás sobre lo que podría contarse en la historia que se estrenó hoy en la plataforma de la estrella: “Se muestran cosas que yo quería olvidar, pero soy consciente que van a poner todo. Obvio que hay cosas más reales y otras de ficción, pero bueno, tengo claro que no es una biografía escrita por mí de puño y letra”, dijo la conductora que fue encarnada en la serie por Mónica Antonópulos.

Cóppola y Yuyito conformaron uno de los romances más mediáticos de la década del '80. Tiempo después, tuvieron una hija llamada Bárbara (hoy arquitecta) pero la historia no terminó nada bien, ya que "Guillote" le fue infiel en reiteradas ocasiones.