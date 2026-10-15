La fisicoculturista chilena Marianne Belén Von Gierke Barassi murió este miércoles a los 40 años. La noticia fue confirmada por la NPC Chile, la división oficial de la organización en el país. Hasta el momento, no se informaron públicamente las causas de su fallecimiento.

Su muerte se produjo apenas tres semanas después de haber competido en el Mr. Olympia 2026, el certamen más importante del fisicoculturismo mundial, celebrado en Las Vegas entre el 24 y el 27 de septiembre.

Una trayectoria pionera en Magallanes

Von Gierke era oriunda de Punta Arenas, en la región de Magallanes. Se describía a sí misma como "magallánica de corazón". Fue la primera mujer de esa región en practicar fisicoculturismo y representar a Chile en el circuito internacional.

Comenzó su camino en el fitness y el fisicoculturismo en 2014. Su debut competitivo fue en un clasificatorio para un Sudamericano en Santiago, donde ganó y representó al país en Bogotá, obteniendo un quinto lugar.

El sueño del Olympia cumplido

En 2021, Von Gierke obtuvo su Pro Card (carné profesional) tras ganar el Mr. Olympia Amateur en Estados Unidos. Fue un hito histórico para Chile y Magallanes: ningún otro chileno había ganado ese torneo.

Este año, su consagración llegó en agosto, cuando se quedó con el primer lugar en el Torneo Rising Phoenix en Arizona, uno de los certámenes más prestigiosos del fisicoculturismo femenino. Ese triunfo le dio la clasificación al Mr. Olympia.

Murió Marianne Von Gierke, fisicoculturista chilena, a los 40

En su segunda participación en el Olympia, Von Gierke terminó en la 13ª posición en la categoría Women's Physique, mejorando su desempeño de 2024, cuando había quedado 16ª.

El mensaje que dejó en redes

Poco antes de conocerse su muerte, Von Gierke se mantenía activa en redes sociales. En uno de sus últimos mensajes, reflexionó sobre su temporada y agradeció el apoyo de su equipo.

"El culturismo es mi pasión. Los resultados se ven en el escenario. El trabajo que hay detrás, muchas veces, lo vivimos sólo nosotros. Mi temporada termina. Nuestro camino continúa", escribió.

El adiós de la NPC Chile

La NPC Chile despidió a la atleta con un comunicado en el que destacó su dedicación y su legado. "Hoy el culturismo pierde a una gran atleta, pero su sonrisa, su pasión y su legado permanecerán para siempre. Descansa en paz, Marianne. Tu legado nunca será olvidado".

Una abogada y referente

Además de su carrera deportiva, Von Gierke era abogada. Se había recibido en la Universidad de Magallanes, perteneciente a la generación 2004 de la carrera de Derecho.

Era muy activa en sus redes sociales, donde compartía tanto su profesión como sus logros en el fisicoculturismo. En su perfil se describía como "Women's physique IFBB Pro; Olympian, Prep, Lifestyle, Health & Posing coach".

Sus funerales se realizarán este viernes, y sus exequias tendrán lugar en el Cementerio Parque Cruz de Froward.