Fisicoculturista fue asesinado a puñaladas por su novia en Brasil

Un fisicoculturista identificado como Valter de Vargas Aita, de 41 años, fue asesinado a puñaladas por su novia durante una discusión en su departamento ubicado en Chapecó, estado de Santa Catarina, Brasil.

Según informaron medios locales, el hecho ocurrió el domingo por la mañana. Vecinos alertaron a la Policía Militar de Santa Catarina al escuchar gritos provenientes de la vivienda. Al ingresar, los agentes encontraron a la víctima sin signos vitales, con varias en el cuello, el rostro, el abdomen y la espalda.

Qué pasó con la mujer de 43 años

La mujer, cuya identidad no trascendió, sufrió heridas graves durante el enfrentamiento y fue trasladada de urgencia a un hospital local. Las autoridades informaron que permanece internada y, en caso de sobrevivir, quedará bajo custodia policial.

De acuerdo con medios brasileños, la agresora tenía una orden de arresto vigente por robo a mano armada y homicidio y enfrentaba una condena de 15 años de prisión.

Investigación y contexto del caso

La Policía Civil de Santa Catarina inició las pericias para determinar las circunstancias exactas del homicidio. Hasta el momento, la principal hipótesis es que se trató de un crimen pasional desencadenado por una discusión.

Vecinos declararon que escucharon gritos previos al ataque y que la pareja mantenía una relación conflictiva.